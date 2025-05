Lisci: «Hay que darle muchísimo valor a la entrada en play off»

Rafa Fernández. ADG. Córdoba Martes, 20 de mayo 2025, 09:30 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

No podía ocultar su felicidad. Alessio Lisci era la imagen de un hombre feliz en la sala de prensa tras la victoria de sus hombres en Córdoba: «En primer lugar es importante decir que hemos conseguido la clasificación para el playoff. No hay palabras para definirlo. Los logros hay que celebrarlos y celebrarlos bien. Hay que darle muchísimo valor a la entrada en playoff. Es una temporada tan increíble que no tiene casi sentido«.

«Quedan dos jornadas y estamos en posición de ascenso directo. Vamos a intentar pelear ahora contra el Almería y ver qué pasa en Cartagena, pero ahora mismo tenemos que mentalizarnos con el partido del Almería, que es dificilísimo, pero el equipo está muy bien», expuso Alessio Lisci.

El técnico romano aseguró que «el equipo tiene fe, pero hace muchas cosas bien». «Hasta su gol prácticamente todas las ocasiones han sido nuestras para poder hacer el 0-2. Hemos tenido varias ocasiones claras para marcar el segundo gol. No metes y el Córdoba es un equipo muy bueno, que ataca muy bien y genera peligro a todos los rivales. Cuando perdonas puede pasar que te marquen, que es lo que ha pasado. Sabíamos por los resultados del fin de semana que el empate a nosotros nos cambiaba muy poco. Teníamos claro que si llegábamos al final con empate íbamos a hacer algo para ir a por el partido. Y por eso el cambio de Urko -Izeta-, que ha salido bien. Hemos dejado gente descolgada para poder enganchar una transición buena. Hay que tener fe y creérselo Hemos tirado puntos en los últimos segundos en otros partidos. Unas veces sale cara y otras cruz», explicó Lisci, que aseguró que le cuesta celebrar los goles desde que hay VAR por si los anulan.

