Lisci: «Hemos hecho de todo para ganar»

BURGOSconecta Burgos Domingo, 25 de mayo 2025, 22:32 Comenta Compartir

El preparador romano del CD Mirandés, Alescio Lisci, aseguró que «los jugadores están tristes» después de consumarse un empate que hace que el Mirandés ya no dependa de sí mismo para ascender directamente a Priemra División. «Tenemos derecho a estar tristes porque hemos hecho de todo para ganar», indicó Alessio Lisci, que destacó que «el equipo hizo el partido que tenía que hacer».

Le pidió a sus jugadores dos cosas antes de saltar al césped: «Que al final del partido no se podían reprochar el esfuerzo y que fuéramos nosotros mismos. Y hemos hecho ambas cosas». «Hay que darle las gracias al equipo y a la afición, que nos ha animado todo el partido. Me sabe mal que no se celebre que vamos a jugar un playoff», añadió.

«Hemos estado bien todo el partido, salvo un tramo en la primera parte. Hemos tenido muchas ocasiones y si no marcas, empatas. Ahora hay que ir a Cartagena a obligar a los rivales a ganar», apuntó Lisci, que dijo que jugando así «de diez veces ganas ocho».

«Más no se podía hacer. Pero no podemos hundirnos. Tenemos que hacer el mejor partido en Cartagena para obligar a los rivales a ganar y llegar con buenas sensaciones al eventual playoff», destacó el técnico romano, que aseguró que el Mirandés sigue «viviendo un sueño».

Temas

CD Mirandés