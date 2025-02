Lisci: «Hasta el gol hemos estado mejor y hemos merecido ponernos por delante» Alessio Lisci no consideró justa la derrota de su equipo y valoró el encuentro de los suyos

El preparador romano compareció en rueda de prensa para dar sus primeras impresiones a los medios tras la derrota del Mirándés en el Ciudad de Levante.

«Al final, en el fútbol, lo más importante es lo que dejas en un club, y si la afición te lo reconoce tanto es porque hemos hecho algo bueno a pesar de ese descenso. Entonces yo siempre le estaré agradecido a esta afición», agradeció el técnico del Mirandés el recibimiento de la hinchada de la escuadra granota.

Alessio Lisci no consideró justa la derrota de su equipo: «Hasta el gol hemos estado mejor, porque en la segunda parte hemos entrado mejor. Lo estábamos controlando bien, nos encontrábamos muy cómodos. Sí es verdad que en los últimos cinco minutos de la primera parte hemos sufrido un poco, pero es lo normal, no vienes al Ciudad y no sufres en ningún momento. Hasta el gol en el minuto 65 hemos estado mejor y hemos merecido ponernos por delante».

«Los que han jugado, tanto de titulares como suplentes, han hecho un muy buen partido y estoy muy contento con lo que hemos visto en el campo, quitando los últimos veinte minutos de juego», aseguró el preparador del cuadro jabato sobre el papel de su equipo ante el Levante.

«Nuestro objetivo a muy corto plazo es intentar llegar a los 50 puntos y lo tenemos que celebrar, porque a principios de año todos nos daban por últimos», concluyó el adiestrador del Mirandés.

