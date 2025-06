Lisci: «Han sido minutos de éxtasis, de un nivel superior, de momentos de magia» El técnico jabato celebrara el pase de lo suyos al final del play off de ascenso a Primera

Ander Zabala. ADG. Miranda de Ebro Viernes, 13 de junio 2025, 07:48 | Actualizado 07:53h.

Alessio Lisci hizo una valoración global de la eliminatoria resuelta por 4-7 contra el Racing de Santander: «Tanto en la ida como en la vuelta hicimos más y lo merecimos. Es el fútbol. El año pasado, cuando fuimos allí, nos pasaron por encima. El fútbol da vueltas, y no es por haber sido superiores nosotros, seamos mejores que ellos o que yo sea un buen entrenador y José Alberto malo, ni mucho menos. El fútbol es así: un día ganas, otro pierdes, y esta vez estuvimos mejor nosotros».

«Estuvimos muy bien. Creo que la primera parte fue más igualada, pero tuvimos ocasiones claras. Y en la segunda, explotamos ciertos espacios que nos dejaron. Tuvimos más ocasiones. Jugamos mejor, seguro, en la ida y acabó 3-3, pero esta vez, en esos 10 o 15 minutos, todo lo que tocamos fue dentro. Al final, en el fútbol, tienes que generar para acercarte a ganar», comentó el técnico del Mirandés, cuyo primer asalto contra el Real Oviedo será este domingo (19.00 horas) en Anduva. La vuelta quedó señalada para el sábado 21 (21.00 horas) en el Nuevo Carlos Tartiere.

«Tengo la suerte de dirigir a unos chicos fantásticos. Fue una semana que entrenamos muy poco. Hubo más vídeo y pizarra que campo, pero cuando tienes un equipo que solo hablando y explicando cosas en vídeo y pizarra es capaz de llevarlo a cabo en el campo, eres un entrenador muy afortunado. Incidimos en que cuando el equipo marca un gol, hay que intentar ir a por el segundo, y la verdad es que cuando el equipo notó que el Racing estaba un poco grogui, fue a noquearlo. Han sido minutos de éxtasis, de un nivel superior, de esos momentos de magia que suceden en partidos diferentes como son los de la promoción».

Por último, Lisci habló de las fechas de la final de la promoción: «En tres días se juega el partido de ida. Es algo que no entiendo, porque creo que pierde espectáculo la final, como tampoco entiendo que el Almería tenga que jugar la promoción sin sus dos mejores futbolistas. No tengo nada que reprochar al Oviedo, eso que quede claro, hizo un temporadón y quedó tercero, pero igual, un día más de recuperación para los dos, tampoco habría estado mal. Cuando escribes páginas para salvarte o para estar aquí, las tienes que celebrar, y este año, por suerte, son páginas diferentes, pero lo que más me encanta es lo que estamos viviendo y sintiendo».