El Mirandés busca un triunfo ante el Lugo que le permita salir de posiciones de descenso
El encuentro se disputará este miércoles, a las 19:00 horas, en Anduva
Burgos
Martes, 1 octubre 2019, 19:16

El Mirandés y el Lugo se miden este miércoles, a las 19:00 horas, en Anduva en un duelo clave para ambos equipos, que necesitan los puntos para escalar posiciones en la tabla de LaLiga SmartBank.

El importante empate conseguido por el conjunto rojillo ante el Deportivo de la Coruña es un paso más en la temporada para los de Andoni Iraola, quienes por el momento han sido algo irregulares. Han sumado siete puntos y se sitúan en la vigésima posición.

Por su parte, los gallegos vienen de perder 1-4 contra el Tenerife, por lo que buscarán quitarse esa mala imagen ante un rival que se hace fuerte ante su afición. Los de Eloy Jiménez tiene un punto más y actualmente ocupan la decimosexta posición.

En esta ocasión, Iraola no podrá contar con Mario Barco, que sufre una rotura fibrilar de grado II en el bíceps femoral y le mantendrá alejado al menos dos semanas más, mientras que Jiménez cuenta con las bajas del ex jugador rojillo Hugo Rama y de Antonio Campillo, así como de Tete Morente quien ultima su vuelta a los terrenos de juego, según informa Efe.

Los lucenses no están bien en casa, pero a domicilio se encuentran inmersos en su segunda mejor racha sin perder en el torneo liguero con seis empates consecutivos. Los rojiblancos solo han perdido uno de sus últimos once partidos como visitantes (4-1 ante la UD Las Palmas el 28 de abril), pero también solo se han impuesto en una de esas citas (0-4 ante el Córdoba el 14 de abril). En el caso de no caer en Miranda de Ebro, igualarán su mejor serie de partidos sin perder como visitante.

El técnico rojiblanco, Eloy Jiménez, ha convocado a 19 jugadores para el partido de Anduva, donde no estarán por lesión Jaume Grau, Antonio Campillo y Hugo Rama y, por decisión técnica, Serge Leuko y Marcelo Djaló. Es probable que el entrenador rote el equipo para afrontar el segundo de los tres partidos que disputará en seis días y que incluso repita el sistema de cinco defensas que utilizó en La Romareda en su anterior encuentro como visitante.

Por todo ello, el Lugo podría salir al terreno de juego con Varo; Gerard Valentín, Peybernes, Pita, José Carlos, Lebedenko; Seoane, Borja Domínguez, Álex López; Cristian Herrera y Manu Barreiro. Mientas que la alineación del Mirandés estaría formada por Limones, Carlos Julio, Cristian González, Sergio González, Kijera, Antonio Sánchez, Michäel Malsa, Merquelanz, Álvaro Peña, Álvaro Rey y Marcos André.

El encuentro estará arbitrado por Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas).