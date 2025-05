La triste paradoja de Mbappé

David Hernández Madrid Lunes, 12 de mayo 2025, 13:16 Comenta Compartir

Kylian Mbappé salió el domingo del clásico de Montjuic cariacontecido. No completó un partido memorable, pero su enorme efectividad mantuvo al Real Madrid vivo hasta el final. Hizo historia al igualar al mítico Ferenc Puskas como los dos únicos futbolistas capaces de firmar un 'hat trick' liguero en feudo azulgrana, pero la derrota de los blancos dejó al Barça como virtual campeón de Liga. El crack de Bondy dejó su huella al transformar un penalti que le hizo Szczesny, superar al portero polaco en un mano a mano posterior y aprovechar un caramelo que le regaló Vinicius, pero su gozo en un pozo.

La actuación individual de Mbappé sirvió para convertirse también en el máximo goleador del Real Madrid en la temporada del debut, por delante del chileno Iván Zamorano, y en superar por dos dianas a Robert Lewandowski al frente del trofeo Pichichi. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de goles anotados (39 hasta ahora y de ellos 27 en Liga), el Real Madrid se va de vacío este año, más allá de los títulos menores de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Cabe concluir que, a pesar del buen desempeño del delantero galo, el equipo de Carlo Ancelotti ha fracasado.

No es la primera vez que Mbappé anota tres dianas que son insuficientes para ganar una cita decisiva. El gran precedente de esta triste paradoja para el astro galo se produjo en la final del Mundial de Catar, en la que Argentina se impuso por penaltis a Francia. Ese día, Mbappé estuvo enorme en Doha al levantar al combinado de Didier Deschamps, que iba perdiendo 2-0. Mbappé anotó dos penaltis y firmó un precioso tanto de volea, además de no fallar su lanzamiento en la tanda decisiva. A pesar de todo ello, no pudo engalanarse con su segunda estrella mundialista.

Eclipsado por Benzema

Hay más ocasiones en las que una gran actuación individual no se traduce en un triunfo colectivo. Significativa aquella eliminatoria de octavos en 2022 contra el que ahora es su club. La victoria por la mínima del PSG en el Parque de los Príncipes, con gol suyo en la ida y la derrota 3-1 en el Bernabéu, con otra diana de Mbappé y 'hat trick' de Karim Benzema, le dejaron con un sabor amargo. Kylian demostró en ese cruce por qué el Madrid tenía que ficharlo.

En su palmarés destacan un Mundial y siete ligas en Francia, seis con el PSG y la primera con el Mónaco, y hasta 22 tripletes, pero la Champions es una espina que sigue clavada en el delantero francés. Precisamente, una de las razones, aparte de la económica y de las presiones incluso políticas recibidas, por la que este traspaso se demoró tanto fue porque Mbappé quería llevar al PSG a ganar su primera Champions. Con Kylian en sus filas, pero actuaciones que pasaron más bien desapercibidas en los momentos decisivos, los parisinos alcanzaron una final, perdida ante el Bayern, y dos semifinales.

El astro galo estuvo rodeado siempre de grandes jugadores en el PSG, llegando a formar un tridente ofensivo con Messi y Neymar. Aun así, nunca llegaron a conectar bien y Mbappé decidió fichar por el Real Madrid. En teoría, lograr el sueño de ganar la Champions sería más fácil en el club más laureado de la competición.

Pero las vueltas de la vida han hecho que, este año, el equipo de Ancelotti se haya estampado ante el Arsenal en Europa, mientras que el PSG de Luis Enrique, menos glamuroso pero más equilibrado, esté en la final de Múnich. En caso de que los franceses cumplan con la condición de favoritos y superen al Inter, la pregunta del millón es saber qué se le pasará a Mbappé por la cabeza viendo que el club en el que estuvo siete temporadas, consigue su el soñado trofeo justo cuando él se va.