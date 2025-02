Ramos y Thiago Alcántara, entre los candidatos al The Best

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 16:30 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

Los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara forman parte de la privilegiada lista de once finalistas del premio The Best de la FIFA, que reconoce al mejor jugador del año para el máximo organismo del fútbol mundial. Más allá de la presencia española, el polaco Robert Lewandowski, compañero de Thiago en el intratable Bayern de Múnich de la pasada campaña y que ya fue reconocido por la UEFA como el mejor jugador de la última edición de la Champions, parte a priori como el máximo favorito para suceder en el palmarés del prestigioso galardón a Lionel Messi, que estará de nuevo entre la lista final de candidatos, aunque con menos opciones que otros años a tenor de la difícil última temporada en el Barça.

Además de Ramos, Thiago y Messi, entre los once mejores para la FIFA está también el portugués Cristiano Ronaldo, que junto al argentino se ha repartido los premios del Balón de Oro desde 2008, a excepción del triunfo del croata Luka Modric en 2018 en un galardón que no será entregado este año a causa de la situación provocada por la pandemia de la covid-19.

El Liverpool, actual equipo de Thiago y campeón de la Premier League inglesa el pasado curso con números de récord, coloca el mayor número de jugadores en esta lista, ya que además del mediocampista español, están presentes el senegalés Sadio Mané, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk. La Premier suma a su nómina de aspirantes al belga del Manchester City Kevin de Bruyne y completan la lista dos finalistas de la última Liga de Campeones con el París Saint-Germain como Kylian Mbappé y el brasileño Neymar.

De esta forma, habrá entre los candidatos dos españoles -Ramos y Thiago- y un representante del Real Madrid -el propio Ramos- y otro del Barcelona -Messi-, lejos de otras ediciones en las que los dos grandes del fútbol español copaban la nómina de candidatos. Los once futbolistas se reparten entre los cinco grandes campeonatos europeos: cinco en la Premier League inglesa, dos en la Liga, dos en la Ligue 1 francesa, uno en la Serie A italiana y uno en la Bundesliga alemana.

En cuanto al fútbol femenino, la española Jennifer Hermoso figura entre las candidatas al galardón conquistado por la estadounidense Megan Rapinoe la pasada temporada. A ella se unen como nominadas cinco campeonas de Europa con el hegemónico Olympique de Lyon: la inglesa Lucy Bronze (traspasada después al Manchester City), la francesa Delphine Cascarino, la japonesa Saki Kumagai, la alemana Dzsenifer Marozsan y la también gala Wendie Renard. La danesa Pernille Harder (Chelsea), ganadora del premio de la UEFA, está en la lista, igual que la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona), la australiana Sam Kerr (Chelsea) y la neerlandesa Vivianne Miedema (Arsenal).

En el apartado de entrenadores, Julen Lopetegui, ganador de la última edición de la Europa League con el Sevilla, y Zinedine Zidane, campeón de Liga con el Real Madrid, optan a un premio al que también aspiran Hans-Dieter Flick, ganador de absolutamente todo con el Bayern; Jürgen Klopp, que se llevó la Premier League inglesa con su Liverpool; o el argentino Marcelo Bielsa, que logró el ascenso del Leeds United a la Premier. Mientras, entre los siete entrenadores de equipos femeninos figura el español Lluis Cortés, técnico del Barça.

Los ganadores finales serán designados a través de las votaciones de entrenadores y capitanes de todas las selecciones nacionales reconocidas por la FIFA, periodistas y aficionados. Los tres finalistas de cada categoría serán desvelados el 11 de diciembre, antes de una ceremonia de entrega de galardones que está prevista para el día 17 del mismo mes.