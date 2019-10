Eurocopa 2020 | Clasificación La otra cara de Robert Moreno El seleccionador español de fútbol, Robert Moreno. / Afp Acostumbrados a su brillante verbo futbolero, sorprende el 'tono mourinhista' que le salió al seleccionador tras recibir las primeras críticas fuertes IGNACIO TYLKO Estocolmo Miércoles, 16 octubre 2019, 12:42

Tras un camino de rosas, con pleno de victorias, el joven seleccionador Robert Moreno, acostumbrado a trabajar en la sombra y sin experiencia ante los grandes focos mediáticos, ha conocido las espinas. A tenor de sus manifestaciones tras los dos empates consecutivos en Suecia y Noruega, no parece haber encajado bien las críticas. Por desmedidos que puedan ser, los reproches a los técnicos son consustanciales a los combinados nacionales españoles y a los grandes clubes. Saber gestionarlos por un técnico tan meticuloso y preparado como inexperto a este nivel, es una de las inquietudes de la Federación Española de cara a la Eurocopa. Conocido es que entrar en peleas con parte de la prensa solo produce pérdida de tiempo y desgaste en los seleccionadores.

Si en la víspera del choque ante Suecia el técnico catalan impartió una lección magistral de autocrítica y volvió a lucir un verbo fácil y brillante en tono futbolero, tras sellar el billete a la Eurocopa le salió una vena victimista o mourinhista que causó sorpresa. Emocionado, dedicó el pase a Luis Enrique y a su familia, y también al presidente de la FEF, Luis Rubiales, y al director deportivo, José Francisco Molina, por apostar por él cuando un desconocido.

Mostró un discurso diferente al habitual, como si la tensión le hubiera liberado. Y pidió más apoyo del entorno de cara a la Eurocopa. «Siento haber roto muchas crónicas con ese empate final pero estoy satisfecho por la clasificación. Por encima de que yo caiga mejor o peor, guste o no mi perfil, al final todos tenemos que apoyar a la selección. Es triste que haya gente que quiera que le vaya mal a su país», espetó durante su comparecencia postpartido en el estadio Friends Arena de Solna..

«Es lógico que se tengan dudas sobre mí, pero estoy encantado de ir sumando buenos momentos para darle la vuelta a eso. Solo puedo controlar la autoexigencia conmigo mismo. A partir de ahí cada uno tiene que hacer lo que estime oportuno», prosiguió, con evidente malestar. «Todo el mundo da por descontado que tenemos que estar ya en cuartos de final de la Eurocopa pero el deporte no es así y no se dan a las cosas el valor que tienen», concluyó antes de tratar de argumentar el porqué de tantos cambios que, a su juicio, mejoran a España, y no la desajustan, porque aumentan la competencia interna.