Feta Castiglioni renueva con el Recoletas Burgos

BURGOSconecta Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 12:10 Comenta Compartir

Quedan apenas unos detalles para culminar la confección de la plantilla del Recoletas Burgos Caja Rural. Apenas un día después de anunciar la incorporación de Santiago Mansilla, el club gualdinegro ha confirmado hoy la continuidad de uno de los referentes del equipo en las últimas temporadas, como es Feta Castiglioni.

El zaguero argentino, con nacionalidad española, llegó a orillas del Arlanzón en el verano de 2020 tras pasar por Gernika, VRAC Quesos Entrepinares e Independiente. Y desde su llegada al equipo se convirtió en uno de los jugadores más utilizados por los diferentes cuerpos técnicos que lo han tenido a sus órdenes.

Ese rendimiento, de hecho, lo ha llevado a ser habitual en las convocatorias de la Selección Española de rugby y a convertirse en un referente dentro y fuera del campo. No en vano, la experiencia que atesora a sus 35 años sirve como estímulo a los más jóvenes del equipo castellano.

Según palabras de José Basso, entrenador principal del primer equipo, Castiglioni «debe ser un referente del equipo. Nos da mucho con su juego, pero también en los entrenamientos. Tiene mucha experiencia, y el rol que tiene dentro del club lo cumple con creces».

Por su parte, Nicolás Herreros, nuevo entrenador de tres cuartos, con el que compartió vestuario, añade que «la continuidad de Feta es siempre una buena noticia. Es un jugador y persona que siempre suma». El técnico gualdinegro destacaba también sobre su renovación que «nos va a aportar mucho, ya que es un jugador que destaca en aspectos clave como el juego al pie, la velocidad y su toma de decisiones, que siempre es un revulsivo en la línea de tres cuartos».

Temas

Rugby