Verstappen culmina un sábado perfecto con otro mordisco a McLaren

David Sánchez de Castro Domingo, 19 de octubre 2025, 00:47 | Actualizado 01:20h.

La lección de lucha que está dando Max Verstappen en esta última parte del Mundial es digna de elogio a todas vistas. McLaren, que parecía que iba a arrasar, se ha empeñado en no saber defenderse y el tiburón neerlandés ya está a punto de darles otro mordisco. Tras la colosal victoria en la prueba sprint del sábado, en la que les recortó ocho puntos por el doble KO, saldrá este domingo en la 'pole' del Gran Premio de Estados Unidos por delante de Norris, que se conformó con el segundo mejor tiempo, y mucho más de Piastri, que con un coche reparado 'in extremis' lo hará desde una gris sexta plaza.

El líder del Mundial tendrá que apretar los dientes para remontar y sostener esa posición en la clasificación general, porque si se repite este resultado durante la carrera en Austin (Texas) tendrá ya soplándole en la nuca al vigente campeón. Antes en una clasificación con notable igualdad, Carlos Sainz y Fernando Alonso se quedaron muy cerca de dar la campanada pero se tendrán que conformar con una novena y una décima posición que les invita a un moderado optimismo.

Q1: Accidente de inicio y Verstappen, muy fuerte

La sesión comenzó con susto por un fuerte accidente de Isack Hadjar, que hizo que se retrasase el arranque efectivo de la Q1 unos minutos. Tras el incidente, y conscientes de que la situación de pista iba a mejorar progresivamente, se jugaron el paso a hacer una vuelta suficiente en los primeros intentos pero con una mirada puesta en poder salir en los últimos instantes. Algunos, como Sainz o Alonso, jugaron fuerte de inicio: vuelta con neumáticos blandos nuevos y a marcar buen crono.

Los que no necesitaron contemporizar fueron los hombres de Mercedes, con Russell y Antonelli muy fuertes de inicio, y un Verstappen que tras ganar por la mañana la prueba sprint quería sumar la pole para meterle más presión a los McLaren. El neerlandés fue el más rápido de inicio: todo un aviso a Piastri y Norris, aún heridos por el toque que tuvieron en la carrera corta, que pasaron a la Q2 con unos discretísimos undécimo y duodécimo puestos.

Los eliminados en este primer corte fueron Bortoleto, Ocon, Stroll —que saldrá último por su absurdo accidente en la sprint—, Albon —al que le quitaron la vuelta por exceder los límites de pista— y el accidentado Hadjar.

Q2: Intratable Verstappen

Como si de una secuela se tratase, la segunda parte de esta clasificación fue una continuación perfecta de la primera, aunque con un pequeño cambio: la alternativa detrás de Max Verstappen, que solo necesitó un par de intentos para dominar, fueron los Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton se mostraron muy fuertes de inicio, hasta el punto de debatir a Mercedes e incluso a McLaren el papel de perseguidores del tetracampeón del mundo.

Las miradas se pusieron entonces en ver quiénes se iban a quedar fuera. No les tocaba a los españoles, ya que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz cruzaron razonablemente cómodos a la Q3, 9º y 7º respectivamente. Quienes no lo hicieron fueron Hulkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly y Colapinto. Casi nadie contaba con que estos cinco pilotos estuvieran en la tanda definitiva.

Q3: Verstappen solo necesita una bala

El colofón a un sábado perfecto para Max Verstappen fue una pole que ató en el primer intento de la Q3. El piloto neerlandés sabía que la mejoría de pista podía jugar a su favor, pero tanto forzaron para llegar al último momento que se quedó a apenas unos metros de poder hacer un segundo. No le hizo falta más, porque ni Norris ni Leclerc lograron mejorarle, ni el pequeño fallo de cálculo de Red Bull les dio un premio extra.

Mucho más atrás, sexto, saldrá Oscar Piastri. El australiano pagó caro el error de la prueba sprint, y salir con el coche restañado en la clasificación le hizo tener que conformarse con una posición que no es la esperada para el líder del Mundial. La igualdad jugó a su favor, porque los que estaban por detrás apenas se dejaron unas pocas centésimas con él. Prueba de ello son, por ejemplo, los tiempos de Carlos Sainz y Fernando Alonso, noveno y décimo, respectivamente, con solo 10 milésimas entre ambos y menos de una décima de Piastri sobre ellos.