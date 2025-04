Jorge Martín, evacuado en helicóptero tras sufrir un neumotórax

Jesús Gutiérrez Domingo, 13 de abril 2025, 22:23 Comenta Compartir

Llueve sobre mojado. El vigente campeón de MotoGP reaparecía este fin de semana en Catar después de una accidentada pretemporada en la que se había fracturado un total de diez huesos en dos caídas. La consigna era clara, rodar para recuperar sensaciones, y acabar la carrera sin percances. Pero esto último no pudo cumplirlo. A pesar de que rodaba en la parte trasera del grupo, 17º y sin batallar, cuando restaban nueve vueltas para acabar el gran premio se iba al suelo pisar el piano exterior de la curva 13. El piloto madrileño sufrió un fuerte impacto sobre su lado derecho y cuando se arrastraba, la Ducati de Fabio Di Giannantonio le golpeó el costado, dejándole visiblemente dolorido sobre el asfalto.

A Jorge Martín le atendieron durante casi dos vueltas en la escapatoria del circuito, mientras ondeaba la bandera amarilla en ese punto del trazado. Fue trasladado al centro médico del circuito donde ya se preveía que la situación era grave y minutos después de acabar la carrera de MotoGP, fue evacuado en helicóptero al hospital general de Hamad, en la capital catarí de Doha.

La primera información sobre su estado de salud la ofrecía el jefe de los servicios médicos de MotoGP, el doctor Ángel Charte, que explicaba en el micrófono de DAZN: «Ha tenido una caída de alta energía, ha ido rebotando en la zona externa de la pista. Está consciente, orientado, en principio con la exploración que le hemos practicado radiológicamente tiene un neumótorax traumático. Sí que es verdad que hay alguna imagen de algunas costillas que puede estar afectada, pero es difícil saberlo, porque el engloblado del neumotórax impide ver bien la imagen. Le vamos a trasladar al hospital, le vamos a hacer un CT (tomografía computarizada) y veremos el grado que tiene ese neumotórax. Si fuera muy amplio, habría que pincharlo; si fuese pequeño, se establecería. Lo hemos estabilizado con analgésicos y en principio no puedo dar más diagnósticos, es el que tenemos. Hasta que no hagamos el CT, no podemos decir nada más. Lo que sí es verdad es que tiene un neumotórax traumático».

Un diagnóstico que más tarde era completado por un comunicado oficial del equipo Aprilia, que llegaba a las 21:45 hora peninsular española y tras haber sido ya hospitalizado. En el mismo, se informaba de que Jorge Martín se «había sometido a una tomografía computarizada que mostró un aumento del neumotórax, lo que requerirá la colocación de un drenaje aspirativo», además, se apuntaba que Jorge Martín «deberá permanecer en observación hospitalaria durante unos días hasta que se resuelva el neumotórax». Un palo durísimo para el vigente campeón de MotoGP, que será baja por un tiempo indefinido y está viviendo un 2025 para olvidar.

