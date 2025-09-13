BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Carreño

15 2

Holger Rune

15 1
Copa David

Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria

Icono15 - 15

El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono

Carreño rompe el saque de Rune y se pone por delante con saque a su favor. Muy bien nivel del español. Sobre todo, un tenis muy fiable sobre la arcilla en la tarde de hoy.

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto

IconoAD - 40

La dejada de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 40

La dejada de Holger Rune se estrella en la red

Icono30 - 40

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 40

Revés desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta

Icono15 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 15

La dejada de Holger Rune se estrella en la red

Icono0 - 15

El golpe de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono30 - 15

El revés de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Pablo Carreño Busta, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono

Primer juego disputadísimo que finalmente logró solventar Rune.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono40 - AD

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono40 - 40

El golpe de Holger Rune se va fuera

Icono40 - AD

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono40 - 30

Buen derechazo desde la red de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta

Icono40 - 15

Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono40 - 0

Holger Rune no consigue superar la red con su volea

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 0

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Carreño y Rune ya calientan sobre la pista de Puente Romano. El inicio de partido es inminente...

Icono

Ambos equipos salen ya a la pista a saludar al público. Hay un gran ambiente en Marbella, donde se disputa esta serie al mejor de cinco partidos.

Icono

Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich son baja para esta eliminatoria por distintos motivos. Después del Carreño-Rune veremos un enfrentamiento entre Jaume Munar y Elmer Moller en el segundo punto de la serie.

Icono

Se podría decir que los nórdicos, con la baza de Holger Rune, número 11 del ranking ATP, tienen cierto favoritismo, pero España juega en casa y sobre tierra batida, lo que siempre es un plus.

Icono

Otras seis eliminatorias están ahora en juego y el España-Dinamarca, la séptima, está a punto de arrancar. El primer partido lo jugarán Pablo Carreño y Holger Rune.

Icono

Esta eliminatoria defnirá cuál de ambos países alcanza la final a ocho de Bolonia en unas semanas en la que ya espera Italia, clasificada de oficio por haber ganado el trofeo en 2024.

Icono

¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de Copa David entre España y Dinamarca.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos
  2. 2 Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda
  3. 3 El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional
  4. 4 Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros
  5. 5 Una foto histórica y 2031 personas antes de destruir la Catedral de Burgos de cartón
  6. 6 La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad
  7. 7 Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia
  8. 8 Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos
  9. 9 Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos
  10. 10 Herido un menor al ser atropellado por un coche cuando circulaba en patinete por un pueblo de Burgos

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria

Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria