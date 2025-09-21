BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Italia revalida la Billie Jean King Cup

Las italianas solventan la final en los dos partidos individuales y se imponen a Estados Unidos para revalidar su corona

Enric Gardiner

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:23

Italia es la reina de la Billie Jean King Cup. Con Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini, las italianas han revalidado su corona y conquistado el sexto título en esta competición.

Con la victoria ante Estados Unidos, sellada en los partidos individuales, sin tener que recurrir al dobles, las italianas encadenan dos títulos seguidos como ya hicieron en 2009 y 2010, cuando contaban con Flavia Penneta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci y Sara Errani. Esta última ha conseguido su quinta BJK Cup (antigua Copa Federación).

Tras superar a China en cuartos de final y a Ucrania, verdugos de España, en semifinales, las chicas de Tathiana Garbin certificaron su espectacular semana en Shenzhen con un triunfo por la vía rápida ante Estados Unidos, que partía como favorita en esta final.

Sin embargo, Cocciaretto, revelación del torneo pese a ser la número 91 del ránking, batió por un doble 6-4 a Emma Navarro (18) y allanó mucho la final para las italianas, que iban a disponer entonces de su número uno, Paolini, toda una finalista de Roland Garros y Wimbledon, y del dobles, con la propia Paolini y la especialista Errani.

Y no hizo falta ni recurrir al dobles. Paolini se impuso a Jessica Pegula, séptima mejor jugadora del mundo, por 6-4 y 6-2, y dio el sexto entorchado a Italia.

El dominio de Italia en el tenis actual es aplastante y además de haber conquistado las dos últimas BJK Cup -la del año pasado en Málaga- también han ganado las Copas Davis de 2023 y 2024.

En dos meses, en Bolonia (Italia), el equipo liderado por Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, buscará levantar la tercera 'ensaladera' consecutiva. Para los chicos sería la tercera de su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos
  2. 2 Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos
  3. 3 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año
  4. 4 El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos
  5. 5 El stock de vivienda disponible en Burgos se desploma un 63% desde máximos históricos
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 20 de septiembre
  7. 7 Los molinos eólicos matan 27 aves al mes en Burgos
  8. 8 Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos
  9. 9 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  10. 10 La Diputación de Burgos quiere ser «el gran motor de desarrollo de la provincia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Italia revalida la Billie Jean King Cup

Italia revalida la Billie Jean King Cup