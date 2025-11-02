Sinner arrebata el número uno a Alcaraz durante una semana El italiano se agarra a sus opciones de acabar el año en lo más alto del ranking al conquistar el Masters 1000 de París

Jannik Sinner aún puede acabar el año como número uno del mundo. El italiano, campeón del Masters 1000 de París al derrotar a Felix Auger-Aliassime (6-4 y 7-6 (4)), arrebata el cetro ATP a Carlos Alcaraz y ambos se disputarán el honor de acabar el curso como el mejor en las Finales ATP de Turín.

Sinner se coloca primero de la clasificación con 11.500 puntos, 250 más que Alcaraz, que perdió en segunda ronda de París contra Cameron Norrie y va a ceder el número uno durante una semana como mínimo.

Este lunes Alcaraz dejará la primera posición, pero la recuperará el lunes siguiente cuando a Sinner se le descuenten los 1.500 puntos que logró el año pasado por ganar las Finales ATP invicto. Ese mismo día ya estarán en juego las de este año, en las que Alcaraz depende de sí mismo para volver al lugar más alto del ranking.

El murciano tiene las cuentas muy claras, necesita ganar tres partidos en Turín. Si supera la fase de grupos invicto, será número uno a final de año y si gana dos y avanza a la final, también. Al ser Alcaraz y Sinner los dos mejores del ranking, tienen asegurado no cruzarse en la fase de grupos y podrían evitarse hasta la final.

Mientras que el español ha estado 44 semanas como el mejor de la clasificación, Sinner acumula 66. Con la victoria en París, Sinner suma cinco títulos este año, el Abierto de Australia, Wimbledon, Pekín, Viena y París. El triunfo ante Auger-Aliassime es el número 26 de forma consecutiva en cemento 'indoor' y le catapulta hasta los 23 títulos en el total de su carrera, uno menos que Alcaraz.

La temporada de Sinner es magnífica, aunque cuenta con el lunar de los tres meses que se perdió, entre Australia y Roma, por el doble positivo en clostebol que dio en Indian Wells 2024 y por el que acordó una sanción con las autoridades.

Calendarios

El de San Cándido terminará el curso en Turín y no disputará las Finales de la Copa Davis que por primera vez se juegan en Bolonia. Tras haber ganado los dos últimos títulos, Sinner priorizará el descanso y no estará con los suyos en la cita por equipos.

Por su parte, Alcaraz viajará esta semana a Turín para su tercera participación en la Copa de Maestros. En 2023 perdió en semifinales, mientras que en 2024 solo pudo ganar un encuentro en la fase de grupos y cayó a las primeras de cambio. El torneo comenzará el próximo domingo 9 de noviembre y se extenderá hasta el 16. Después, el murciano viajará a Bolonia para estar bajo las órdenes de David Ferrer en la Davis.