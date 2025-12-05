Antolin anuncia la venta de tres entidades legales en India por 159 millones de euros La operación de la empresa de Burgos a Shriram Pistons & Rings incluye a más de 1.500 empleados

Antolin ha acordado la venta de tres entidades legales a Shriram Pistons & Rings Ltd por 159 millones de euros. La operación, cuyo cierre tendrá lugar en las próximas semanas, implica a más de 1.500 empleados empleos (incluyendo puestos subcontratados) que se incorporarán a Shriram Pistons & Rings, reconocido fabricante indio de componentes para la automoción.

El negocio transferido representa una facturación anual de alrededor de 110 millones de euros y está especializado en la fabricación de componentes para interiores de vehículos, incluyendo revestimientos de techo, piezas de acabado interior y sistemas de iluminación, entre otros.

Además, Antolin y Shriram Pistons & Rings Ltd han firmado un acuerdo de licencia tecnológica a largo plazo para garantizar un suministro fluido a los clientes y mantener unos estándares de calidad de primer nivel, equivalentes a los de Antolin a nivel global.

Una vez completada la operación, Antolin conservará sus oficinas en Pune y Hyderabad como centros globales de desarrollo. La compañía también mantendrá su joint venture con Krishna Maruti Limited.

Por la estabilidad financiera

«Estamos implementando una estrategia clara: mejorar nuestra estabilidad financiera y reforzar la liquidez, centrándonos en las áreas donde nuestra empresa puede aportar el mayor valor. Confiamos en que nuestras operaciones en India prosperarán bajo la propiedad de Shriram Pistons & Rings. Asimismo, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo en India por su destacada contribución al éxito de este negocio», ha declarado Cristina Blanco, Directora Ejecutiva de Antolin.

La venta de las operaciones indias sigue a otras iniciativas implementadas por la compañía para fortalecer el balance de Antolin, incluidas en su plan de desinversión comunicado al mercado.

