Fachada de la empresa burgalesa Antolín. Foto cedida por Antolín

Antolin anuncia la venta de tres entidades legales en India por 159 millones de euros

La operación de la empresa de Burgos a Shriram Pistons & Rings incluye a más de 1.500 empleados

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:57

Antolin ha acordado la venta de tres entidades legales a Shriram Pistons & Rings Ltd por 159 millones de euros. La operación, cuyo cierre tendrá lugar en las próximas semanas, implica a más de 1.500 empleados empleos (incluyendo puestos subcontratados) que se incorporarán a Shriram Pistons & Rings, reconocido fabricante indio de componentes para la automoción.

El negocio transferido representa una facturación anual de alrededor de 110 millones de euros y está especializado en la fabricación de componentes para interiores de vehículos, incluyendo revestimientos de techo, piezas de acabado interior y sistemas de iluminación, entre otros.

Además, Antolin y Shriram Pistons & Rings Ltd han firmado un acuerdo de licencia tecnológica a largo plazo para garantizar un suministro fluido a los clientes y mantener unos estándares de calidad de primer nivel, equivalentes a los de Antolin a nivel global.

Una vez completada la operación, Antolin conservará sus oficinas en Pune y Hyderabad como centros globales de desarrollo. La compañía también mantendrá su joint venture con Krishna Maruti Limited.

Por la estabilidad financiera

«Estamos implementando una estrategia clara: mejorar nuestra estabilidad financiera y reforzar la liquidez, centrándonos en las áreas donde nuestra empresa puede aportar el mayor valor. Confiamos en que nuestras operaciones en India prosperarán bajo la propiedad de Shriram Pistons & Rings. Asimismo, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo en India por su destacada contribución al éxito de este negocio», ha declarado Cristina Blanco, Directora Ejecutiva de Antolin.

La venta de las operaciones indias sigue a otras iniciativas implementadas por la compañía para fortalecer el balance de Antolin, incluidas en su plan de desinversión comunicado al mercado.

