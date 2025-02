El Gobierno sigue retrasando la aprobación de las ayudas al coche eléctrico

R. C.

EP Viernes, 21 de febrero 2025, 14:48 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que espera «responsabilidad en el arco parlamentario» para agilizar la tramitación del Plan Moves III, que confía en sacar adelante «lo antes posible».

«¿Cuándo? Lo antes posible, y esperamos responsabilidad en el arco parlamentario para conseguir que salga adelante algo que demanda la sociedad, pero que también demanda el sector», ha señalado la ministra durante su intervención este viernes en Los Desayunos Informativos de Europa Press.

El Plan Moves III, que se frenó en seco el pasado 22 de enero con el rechazo al 'decreto ómnibus' en el Congreso de los Diputados, contemplaba ayudas para la compra del vehículos eléctricos de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, y para turismos la ayuda alcanzaba los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros con achatarramiento).

No obstante, el sector ha criticado continuamente la forma en la que se gestiona la entrega de las ayudas al consumidor final, ya que no se hace en el momento de la compra y estas subvenciones no están exentas de tributación.

Al ser preguntada sobre si el plan contemplaría ayudas directas a su regreso, Aagesen ha respondido que el Moves III fue ampliado seis meses el pasado diciembre «para seguir trabajando en otros esquemas».

«Yo lo que también me gustaría poner de manifiesto es que en todo este tiempo, desde el año 2020 hasta ahora, hemos movilizado una cantidad de recursos ingente, más de 2.500 millones de euros para la movilidad eléctrica. En el año 2018, me gustaría recordar que solo se movilizaban 50 millones de euros», ha añadido Aagensen.

La ministra asimismo ha presumido que «este Gobierno ha puesto una cantidad ingente (de recursos), porque realmente pensamos que es un estímulo esencial para desarrollar una movilidad sin emisiones, una movilidad eléctrica, pero también para impulsar la cadena de valor y todo el tejido productivo de la industria de la automoción, con ese Perte VEC, con más de 4.000 millones».

La apuesta del vehículo eléctrico en Europa

Cuestionada por si el cambio de Administración en Estados Unidos y los postulados del presidente Donald Trump sobre el vehículo eléctrico, incluida la suspensión de incentivos en ese país, tendrán algún efecto en Europa, Aagesen ha descartado esta posibilidad.

«No, al contrario, yo creo que Europa lleva décadas apostando por ese vehículo eléctrico. También en su doble vertiente, la industrial, que en España el automóvil es importantísimo, pero también la parte de la descarbonización y la responsabilidad en esa senda, y en la calidad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudades. Pero no veo que vaya a haber un efecto contagio en este sentido», ha sostenido la ministra.

Aagesen ha remarcado que «más bien, lo contrario, tenemos que actuar, tenemos que buscar cuáles son las medidas que tenemos que seguir impulsando en Europa y, evidentemente, en nuestro país, para que esa gran tracción de la descarbonización, que es el sector de la movilidad y, en este caso, del transporte, cuente con la movilidad eléctrica lo antes posible».

Sobre las medidas que son necesarias en España para seguir impulsando la electromovilidad, la vicepresidenta tercera ha apuntado a un «marco de incentivos», por lo que se mostró «totalmente sorprendida» por el rechazo el mes pasado en el Congreso del decreto 'omnibus', donde el Gobierno unió «medidas económicas importantísimas para todos los sectores productivos, y ha lamentado que este »no pudiera ver la luz a principios de año«.

No obstante, ha reafirmado que «desde el Gobierno estamos siempre haciendo este gesto, trabajando y remangándonos y vamos a conseguir que esas medidas salgan adelante», ha recalcado.

El impuesto al diésel, «lo antes posible»

Finalmente, a propósito de este «marco de incentivos», Aagesen ha recalcado que es necesaria «una fiscalidad adecuada». «Hablo de la fiscalidad de la parte fósil. Necesitamos que ese impuesto al diésel, y es un objetivo de este Gobierno, llegue lo antes posible», ha incidido.

Además, ha hecho un llamamiento para «que el sector se involucre, y sobre todo, que la desinformación deje de formar parte del panorama, porque la sociedad necesita información certera, necesita saber si va a haber infraestructura o si la hay o si no la hay».

Sobre esto ha destacado los datos presentados esta semana por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) en su Anuario de Electromovilidad 2024-2025 en el que se señala que España cuenta con más de 40.000 puntos de recarga públicos y que cada mes se instalan aproximadamente 1.000 puntos de carga de vehículos eléctricos nuevos.

«La expectativa sigue siendo de crecimiento y la información que llega es que los españoles no nos podemos desplazar con un vehículo eléctrico. Para el parque existente podemos, soy usuaria de vehículo eléctrico y sí podemos, y creo que lo importante es que esa información también llegue a los ciudadanos para que no tengan ansiedad a la hora de tomar sus decisiones», ha afirmado Aagesen.

A su juicio, lo importante «es seguir trabajando en el ámbito regulatorio, seguir teniendo una colaboración público-privada como la tenemos activa». Y ha recordado que su Ministerio encabeza el Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtirve).

«Es el grupo del vehículo eléctrico, de la infraestructura de recarga, donde están todos los agentes, las distintas administraciones, pero también el sector, de las 'utilities' y el sector de los fabricantes, y yo creo que cuando identificamos una barrera lo que hacemos es trabajar para evitarla», ha concluido.