Ciudadanos activará el 'botón del pánico' y la 'parada a demanda' como medidas preventivas contra la violencia de género

Rosa Niño, número 4 de la lista deCiudadanos al Ayuntamiento de Burgos.

BURGOS CONECTA

Burgos

Martes, 21 mayo 2019, 12:06

Las personas mayores, la erradicación de la violencia de género y la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. Tres aspectos básicos, pero no los únicos, en los que Ciudadanos centrará sus políticas sociales a partir del 27 de mayo. «Los ciudadanos son lo primero», ha explicado Rosa Niño, la número 4 de la lista de la formación liberal al Ayuntamiento de Burgos.

«Desde Ciudadanos tenemos un compromiso con los más necesitados y, por ello, vamos a velar porque las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan y en la medida en que lo necesitan», ha asegurado Niño. Por ello, toda política social municipal estará sujeta a un exhaustivo diagnóstico, seguimiento, investigación y medición del impacto. «Creemos firmemente en la evaluación de las políticas públicas para saber si están o no funcionando, si son o no eficientes, si merecen o no la pena y poder así mejorar la eficiencia y calidad de las mismas», ha explicado Niño.

Entre las medidas que Cs impulsará se encuentra la creación de la 'Tarjeta de Pago', un elemento que permitirá agilizar «la atención económica a las familias más necesitadas, reduciendo las trabas burocráticas y la gestión de las ayudas económicas de alimentación, ropa y material escolar» para los más necesitados.

Como ha destacado Niño, los mayores tendrán un protagonismo importante en las políticas sociales desarrolladas por Cs, ya que la formación liberal buscará evitar el «aislamiento social» desarrollando programas de envejecimiento activo, luchando contra la soledad no deseada o impulsando el Plan de Atención Integral Domiciliaria para retrasar en la medida de lo posible su internamiento en instituciones geriátricas. «Para la sociedad es positivo poner en valor la riqueza y valores que las personas mayores pueden trasmitir a otras generaciones, logrando que nuestros mayores participen en la mejora de la sociedad contribuyendo con todo su talento, conocimiento y experiencia», ha aseverado Niño.

Igualmente, la formación pondrá en marcha programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías existentes tras realizar un estudio en profundidad de la realidad inmobiliaria burgalesa. El programa buscará que tanto inquilinos como propietarios tengan los incentivos y garantías necesarios para la participación en el programa.

En cuanto a los jóvenes, Cs les ofrecerá oportunidades para su desarrollo óptimo, personal y profesional a través de una red municipal de espacios que sean atractivos a los jóvenes. Y, por último, pero no menos importante, Rosa Niño ha destacado el compromiso de Cs con la «prevención y detección de la violencia de género, aumentando los servicios de atención a las víctimas con el modelo de seguridad 'botón del pánico' como medida de prevención o instaurando la 'parada a demanda' a determinadas horas y lugares en el servicio municipal de autobuses», ha concluido.