Compás de espera en el PP de Burgos ante una negociación que excluye a varios líderes Javier Lacalle (en primer término), escoltado (de izquierda a derecha) por Borja Suárez, César Rico y Ángel Ibáñez / María González El alcalde en funciones, Javier Lacalle, y el presidente de la Diputación, César Rico, no podrán renovar sus cargos si el partido acepta la condición exigida por Cs para seguir negociando en Castilla y León ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Viernes, 7 junio 2019, 13:52

Pocos quieren pronunciarse y los que lo hacen es precisamente para decir que no lo quieren hacer o que no depende de ellos. Los principales afectados por la condición 'sine qua non' de Cs para negociar los pactos en la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, Javier Lacalle y César Rico no entran a valorar una noticia que frustraría de cuajo sus opciones de renovar sus cargos.

El alcalde en funciones, indica que no va a estar valorando cada situación que se produzca en la mesa de trabajo que están teniendo los comités de negociación de PP y Cs en Valladolid. En el caso de Rico, que estaba visiblemente molesto con esta situación que siega por completo la autonomía de los cargos en el ámbito local, se ha limitado a decir que no depende de él.

En esa misma línea ha hablado Carolina Blasco, la número tres del PP en el Ayuntamiento de Burgos y actual portavoz del Equipo de Gobierno. Para ella «no es el momento de hacer valoraciones porque serían precipitadas».

Sin embargo, quien sí ha querido referirse a esta situación es el que podría salir más perjudicado del pacto PP-Cs, Daniel de la Rosa, líder del PSOE y ganador de las elecciones del 26-M. Para el socialista, esta condición es casi un favor para Lacalle y critica los 'populares' vayan a ser capaces de «cualquier cosa» para que el PSOE no entre en la Alcaldía.