Carlo Costanzia, enfrentado a su madre tras la publicación de sus memorias

«En paz y tranquila», así se decía Mar Flores el pasado 11 de septiembre en la entrevista que concedió a Sonsoles Ónega con motivo de la presentación de su libro, 'Mar en calma'. Sin embargo, el relato de su vida ha desatado varias tormentas entre los hombres de su vida, incluido su hijo, Carlo Costanzia, que se ha tomado muy mal el detalle con el que la modelo ha decidido hablar sobre algunos de los episodios más complejos de su juventud, así como las palabras que ha dedicado a su familia paterna. Tanto es así que la pareja de Alejandra Rubio habría intentado sin éxito rescindir el contrato con el programa 'DecoMasters', que acaba de empezar a rodar con su progenitora.

Así lo ha desvelado la revista 'Semana', que este miércoles publica una serie de fotografías del desarrollo del primer día de grabación del talent show de TVE en el que se puede ver la distancia existente entre la madre y el hijo que no se miran ni interactúan en ningún momento.

La relación entre Mar Flores y su primogénito no ha sido nunca fácil. De hecho, han estado años distanciados, pero el nacimiento del hijo de Carlo y Alejandra había logrado unirlos en los últimos tiempos. Un acercamiento que se ha visto interrumpido por las memorias de la modelo en las que recoge las adicciones de su hijo, así como su paso por prisión y los motivos que le llevaron a no visitarlo durante el tiempo que estuvo privado de libertad. Igualmente, Mar hace un repaso de cómo fue la relación y ruptura con Carlo Costanzia di Costigliole, a quien acusa de haberse llevado a su hijo del país sin su consentimiento.

Un relato cuyos pormenores, según la propia colaboradora de televisión, su hijo conoció cuando ella le facilitó uno de los primeros ejemplares impresos del libro poco antes de su publicación. «Cuando empezó a leerlo, Carlo no daba crédito de que su madre relatara episodios muy personales y dolorosos para él», recoge 'Semana'.

Profundamente contrariado, el yerno de Terelu se puso en contacto con 'DecoMasters', concurso en el que participa con su madre, para abandonar el proyecto. Mantuvieron conversaciones «largas, duras y muy tensas», pero Carlo no afronta el presente y el futuro solo, sino con su hijo y su pareja, por lo que finalmente decidió seguir adelante y no acarrear con las consecuencias de romper el contrato.

Así las cosas, el pasado lunes, madre e hijo se veían las caras en el primer día de rodaje del programa y lo hacían en un ambiente de tensión, sin dirigirse la palabra, según apunta la revista. Con quien sí que parece haber hecho buenas migas Mar Flores es con Antonia Dell' Atte, a quien le une su animadversión por Alessandro Lequio, exmarido de la italiana, con quien tiene un hijo, y ex novio de Mar, con quien protagonizó varias polémicas durante los años 90.

Precisamente, a Lequio se refiere la colaboradora del programa 'Y ahora Sonsoles' en su libro nombrándolo como uno de «los cuatro jinetes del Apocalipsis», junto a Kiko y Coto Matamoros y a Carlo Costanzia. «Yo di con dos personas realmente crueles, machistas… dos personas de las que de joden la vida», ha dicho sobre sus exparejas italianas. En este sentido, ha llegado a afirmar que «el karma existe. Todas las personas que fueron a degüello conmigo han tenido que pasar por situaciones mil veces más complicadas que las que me hicieron pasar a mí». Unas palabras que se han interpretado como una referencia al fallecimiento de Aless Lequio, hijo de Alessandro, y al encarcelamiento de Pietro y Rocco, dos de los hijos de Carlo Costanzia, por intento de homicidio.

Pero Mar no se ha quedado sin respuesta, mientras Carlo Costanzia se ha puesto en contacto con sus abogados para demandar a la modelo, Lequio ha asegurado que «es una persona que no sabe lo que es la bondad, la dignidad y la decencia». El conde italiano también ha asegurado que en las referencias a él del libro, la suegra de Alejandra Rubio «está mintiendo». El colaborador de Mediaset ha afirmado que se conocieron antes de lo que ella apunta y que conoció «de manera casi paralela» a Fernando Fernández Tapias y a él, lo que la puso en la disyuntiva de tener que elegir entre el poder y el lujo o la pasión «sin un duro».

Lequio recuerda que intentó en varias ocasiones que dejara a Tapias a lo que ella le habría respondido: «No, no, te lo ruego, un mes más que me regala una casa en el parque Conde Orgaz». Cansado de esperar, finalmente acordó con un fotógrafo que le hiciera unas fotos juntos en una escapada a Italia. La publicación de las imágenes terminó con el noviazgo de la modelo con el empresario, pero no logró que Mar se quedara con el conde italiano.

Pero el terremoto no se queda ahí, Cayetano Martínez de Irujo, que dijo en sus memorias 'De Cayetano a Cayetana' que había estado con una modelo que era «una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad», haciendo referencia a Mar sin nombrarla, ahora también le enmienda la plana desmintiendo que rompieran por otras fotografías en las que volvía a aparecer con Alessandro Lequio en actitud cariñosa. «La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino», ha puntualizado.

Incluso Ana Obregón se ha visto salpicada. Ya en su día se puso del lado del padre de su hijo manifestado que está en contra «de la gente que toma el pelo a toda España y apoyo a la gente que trabaja y es honesta. Estoy contra la gente que no tiene ética». Unas declaraciones que Mar ha contestado en el programa 'Y ahora Sonsoles', valorando que «está muy bien defenderle pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada», lo que le ha valido la advertencia de la actriz: «Yo sé demasiadas cosas, pero tengo que callarme».