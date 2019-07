Diane Keaton, 35 años sin citas románticas Michael Douglas y Diane Keaton en una escena de la película 'Así nos va'. / Clay Enos / Promocional La actriz confiesa que los amores de su vida no fueron sus novios, sino los actores que besó en pantalla EL NORTE Jueves, 18 julio 2019, 09:31

Diane Keaton, que protagonizó sonoros romances en su juventud con Woody Allen, Al Pacino o Warren Beatty, ha revelado en una entrevista que no mantiene un encuentro romántico desde hace 35 años. «Tengo muchos amigos, pero no citas», declaró a 'People'. Al repasar su vida amorosa, la actriz (73 años) explica las razones de su soltería: «No creo que casarme hubiera sido una buena idea. Yo sabía que no quería ser esposa de nadie ni madre demasiado joven; de hecho, los amores de mi vida no fueron mis novios, sino todos los actores que besé en pantalla, porque con ellos no sentí nervios ni vergüenza».