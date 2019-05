La foto con la que Aída Nízar ha burlado la censura de Instagram La vallisoletana ha publicado una instantánea que no deja nada a la imaginación EL NORTE Jueves, 30 mayo 2019, 10:01

Aída Nízar ya está de vuelta en España, tras su participación en el reality chileno 'Resistiré'. Y ha querido dar la bienvenida a sus seguidores publicando una fotografía en Instagram en la que no deja nada a la imagincación. En la imagen Aída posa con una camiseta blanca completamente mojada.

«¡La mayor ventaja que tengo es tener personalidad! Y una inconmensurable dosis de amor propio», escribe junto a la fotografía, que suma ya más de 16.000 «me gusta» y 700 comentarios. «Eres una reina, Aída. Eso es así», reza uno de los mensajes que se pueden leer en el post.

Por su parte, la «MTV», cadena emite el reality «Resistiré» en España, sorprendía recientemente publicando un vídeo que no se había visto hasta ahora en el que un compañero le propinaba un golpe a Aída Nízar pero que no había visto la luz hasta ahora. Estos acontecimientos provocaron la expulsión inmediata del agresor, Dino, pero a pesar de ello la vallisoletana no quiere que este hecho empañe los logros conseguidos en su concurso.

