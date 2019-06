Horóscopo de hoy 3 de junio de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy lunes 3 de junio de 2019 EL NORTE Valladolid Lunes, 3 junio 2019, 09:11

Aries

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Llega un dinero extra como caído del cielo. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

Tauro

Día especialmente agradable para los que tengan niños. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Sorpresas agradables en el trabajo. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.

Géminis

No debe eludir los compromisos familiares. Se enfrenta a gastos extras que no puede evitar. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Últimamente tiene tendencia a engordar, cuídese.

Cáncer

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Atraviesa un buen momento económico. Ambiente bueno en su trabajo, lo que le hará animarse. Esa tensión constante acabará pasándole factura.

Leo

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Ambiente laboral complicado, actúe con cautela. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

Virgo

Ese amor apasionado es una trampa. Se avecinan limitaciones económicas. En la reunión de trabajo estará brillante. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Libra

Acepte su vida en pareja o luche por cambiarla. Encontrará quien le eche un cable con sus deudas. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Escorpio

Muchas satisfacciones en el terreno sentimental y familiar. Buen momento en la cuenta corriente. En su trabajo, llegará a donde se proponga. Sobrado de salud, enhorabuena.

Sagitario

Pasar demasiado tiempo solo, puede deprimirle. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Prudencia si aparecen dificultades en el trabajo. Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así.

Capricornio

Reemprenda las relaciones con sus amigos. Todo sube menos su economía. No se deje ver demasiado por los pasillos de la oficina. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

Acuario

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. Le costará dormir debido a las tensiones que le rodean.

Piscis

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Para relajarse, nada mejor que un baño caliente.