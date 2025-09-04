BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tamara Falco, Isabel Preysler y Ana Boyer Archivo

Isabel Preysler publicará su autobiografía, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre

La obra busca «romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan» en torno a su vida

M. Moreno

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:08

Isabel Preysler no necesita presentación. Pocas personas son las que no conocen a uno de los iconos más destacados del país. Aunque ha protagonizado multitud de portadas, han sido otros los que han narrado su vida. Ahora, ha decidido tomar las riendas de su relato y contarlo ella misma. Lo hará en el libro 'Mi verdadera historia', que saldrá a la luz el próximo 22 de octubre.

Desde la editorial Espasa, aseguran que a través de esta obra, Preysler tratará de «romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella». A través de sus páginas, el lector recorrerá su vida, desde su infancia en Filipinas hasta sus grandes amores.

«Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual«. Así describe la editorialuna de las autobiografías más esperadas, no solo en el mundo del cotilleo. Además, aseguran que en las páginas »expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy».

Publicidad

Top 50
  1. 1 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos
  2. 2 Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros
  3. 3 Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda
  4. 4 Dos detenidos por robar 10.000 euros en cosméticos de camiones estacionados en Burgos
  5. 5 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos
  6. 6 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de septiembre
  8. 8 Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos
  9. 9 De Burgos a Zamora y León: el alimento donado al ganado arrasado por los incendios busca transportistas
  10. 10 18 millones de euros para un nuevo regadío en Burgos que transformará 850 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Isabel Preysler publicará su autobiografía, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre

Isabel Preysler publicará su autobiografía, &#039;Mi verdadera historia&#039;, el 22 de octubre