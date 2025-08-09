BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Mery Perelló y Rafa Nadal Efe

Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

La pareja le ha dado la bienvenida a su segundo niño, a quien han llamado Miquel

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:05

Rafa Nadal y Mery Perelló está de enhorabuena. la pareja se ha convertido en padres por segunda vez. El nacimiento tuvo lugar el pasado jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, mismo lugar donde nació su primogénito, Rafael, de 2 años y 10 meses..

La pareja ha abandonado este sábdo el hospital en un coche azul y sin hacer declaraciones y sin confirmar el nacimiento. El nombre elegido por la Rafa Nadal y Mery Perelló para el pequeño de la familia es Miquel, según adelanta Europa Press, un homenaje al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 tras varios años de lucha contra una larga enfermedad.

A diferencia del nacimiento de primer hijo, en esta ocasión, Mery ha tenido un parto mucho mejor y más rápido, lo que le ha permitido abandonar el hospital tres días desóues del alumbramiento.

