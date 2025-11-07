BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El 75% de la población extranjera residente en España se encuentra en las edades clave para la conducción F. P.

Inmigrantes y mujeres, el nuevo motor del sector automovilístico

A. Noguerol

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:36

El sector automovilístico español podría encontrar un motor de crecimiento en la población residente extranjera y en la demanda femenina «dormida», según un estudio reciente de Solera presentado en la eXpo Ganvam 2025.

En su análisis de las perspectivas para la automoción, Solera identifica que la población inmigrante tiene un potencial de ventas que supera el medio millón de unidades en el mercado automovilístico, de las cuales dos terceras partes corresponden a vehículos de ocasión (VO) y el restante a vehículos nuevos (VN).

Esta oportunidad surge en un contexto donde el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta un crecimiento de la población española de cinco millones de habitantes para los próximos 15 años, siendo la inmigración el principal catalizador. Se estima que el país recibirá una media de alrededor de 450.000 nuevos inmigrantes al año hasta 2039.

Un factor clave es que el 75% de la población extranjera residente en España se encuentra en las edades clave para la conducción (entre 20 y 60 años). Además, la mayor parte de sus países de origen mantiene acuerdos de convalidación de permisos de conducir con España, simplificando el proceso para que puedan conducir legalmente tras un trámite administrativo en la DGT. La elección del vehículo se inclinaría hacia el coche de ocasión debido a sus precios más asequibles.

Las Mujeres: una demanda por despertar

Paralelamente, el sector puede encontrar un potencial adicional en la población femenina española. A pesar de que las mujeres representan el 51% de la población, solo son el 43% de las personas con carné de conducir.

José Luis Gata, Business Development Manager de Solera, señaló que el mercado automovilístico español se encuentra en una «posición estratégica para aprovechar estas oportunidades demográficas». La combinación de la llegada de nuevos conductores inmigrantes y la activación de la demanda femenina «podría generar ventas significativas en los próximos años y ayudar a dinamizar el sector».

El estudio apunta a una demanda latente, ya que, según Unespa, 8,5 millones de mujeres son titulares de seguro de coche, lo que deja un diferencial de 3,7 millones de mujeres que aún podrían incorporarse al mercado, representando un potencial considerable para las ventas tanto de coches nuevos como de segunda mano.

