DS Automobiles y Techeetah reafirman su compromiso con la Fórmula E

Después de una sexta temporada que batió récords con el título de pilotos y marcas, DS Automobiles y su socio Techeetah reafirman su compromiso con la Fórmula E y su voluntad de ser de nuevo doble campeón de la disciplina. Esta séptima temporada, que comenzará en enero de 2021, será la primera en la que la Formula E se considere Campeonato del Mundo de la FIA.

Mark Preston, director del equipo DS Techeetah, ha detallado a este periódico que hay mucho de la tecnología de estos modelos de Fórmula E en los nuevos modelos E-Tense: "Tenemos mucha tecnología de la que poder experimentar y aprender durante muchos años". También ha querido destacar «que ahora el equipo piensa ya en el futuro, y no escatima esfuerzos para preparar la séptima temporada. Si miras los resultados de las dos temporadas anteriores, no podemos aspirar a otra cosa que no sea otro doble título, pero esta vez como los primeros Campeones del Mundo de la Fórmula E.»

«Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los socios que nos ayudan desde el comienzo, y dar una calurosa acogida a los que se unen a nosotros para la próxima temporada. Nuestros socios juegan un papel fundamental en el equipo tanto técnica como financieramente, y nuestro objetivo común es evolucionar permanentemente y ser los mejores en lo que hacemos. Esa mentalidad ganadora es clave para nosotros. Se deja ver en todas nuestras elecciones y se refleja en nuestros socios, nuestros suministradores y nuestro equipo, y también de cara al público. Eso nos motiva para la séptima temporada. Nos sentimos muy bien arropados y apoyados gracias a la implicación de todos «.

Por su parte, Xavier Mestelan Pinon, director de DS Performance: «Esta séptima temporada es un nuevo desafío para todos nosotros, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo: luchar por las victorias y los títulos. Debido a la crisis sanitaria, la Fórmula E modificó su reglamento en lo que se refiere al grupo motopropulsor. Originariamente, teníamos que homologar un nuevo monoplaza cada temporada, pero hoy, tenemos la posibilidad de retrasar la introducción de éste al final del campeonato 2021. En DS Performance, a la vista de nuestros excelentes resultados, hemos escogido realizar dos programas conjuntamente. En primer lugar hemos modificado sensiblemente el DS E-Tense FE20, ganador de la pasada temporada, con el fin de comenzar el campeonato 2021 con un coche extremadamente fiable, y todavía más eficaz. Por otra parte, al mismo tiempo estamos concibiendo un coche nuevo, que debutará en el E-Prix de Roma, después del primer tercio de la temporada«.

Así, Béatrice Foucher, CEO de DS ha destacado: «DS Automobiles ha dejado su huella en la historia de la Fórmula E con un nuevo doble título en la sexta temporada, luchando contra los grandes nombres de la industria automovilística. Gracias a las mujeres y los hombres involucrados en este innovador programa, nos hemos convertido en un referente en la competición 100% eléctrica. Estoy orgullosa de los fantásticos resultados de nuestro equipo y de nuestros pilotos, y hay que reconocer la implicación total del conjunto de DS, y, por supuesto, emocionada porque pronto empezará la temporada 2021.»

«Comenzamos nuestra aventura en la Fórmula E en 2015 como el primer fabricante premium de la categoría. La Fórmula E es una competición apasionante. Además, ha sido considerada el primer deporte mundial en obtener la certificación 'cero carbono' en 2020.»

«Además, la Fórmula E tiene un compromiso comercial con la electrificación, y no hay mejor terreno que este para implicarnos a fondo, ya que la electrificación es el núcleo de la estrategia de DS. Toda la gama DS está electrificada, con el DS 3 Crossback E-Tense 100% eléctrico y el DS 7 Crossback E-Tense, la versión híbrida enchufable. Nuestro buque insignia DS 9 con un motor híbrido enchufable de 360 CV, saldrá pronto al mercado. Apreciamos un interés real en este segmento, ya que el 33% de las ventas en Europa este año han sido de vehículos electrificados. Esto nos ha permitido lograr algo excepcional: tener los niveles de CO2 más bajos del mercado a finales de septiembre de 2020, con tan solo 81g por km».

Finalmente, Antonio Félix da Costa, actual campeón de la ABB FIA Formula E: «Haber ganado mi primer título de Fórmula E me ha dado mucha más fuerza para conseguir otro. JEV y yo, y todos los demás pilotos de la Fórmula E que saben lo que quieren, lucharemos duro esta temporada, y estoy deseando que dé comienzo. Queremos ganar este primer título mundial y haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Siempre he dicho que los coches que tienen aspecto de ser rápidos son rápidos, no hay más que mirar el nuestro de este año. Nadie debe vernos en su retrovisor. Estoy impaciente por enseñarles en lo que trabajamos, pero no será en Valencia, así que estén atentos en Santiago. ¡Ahí estaremos!«.