Descubre cómo era el primer camión de la historia

Del sueño de museo a la carretera: la reproducción del primer camión de la historia se somete a una restauración

Patxi Fernández Viernes, 8 de agosto 2025, 12:36

La réplica del primer camión de la historia, una pieza emblemática de la colección de Mercedes-Benz, ha sido retirada temporalmente del vestíbulo del Daimler Truck Campus para someterse a una restauración técnica.

Este proceso no es un simple lavado de cara, sino una puesta a punto que permitirá que el vehículo, que el próximo año celebrará su 130 aniversario, pueda volver a circular por sus propios medios.

El proyecto, que se llevará a cabo en la Philipp-Matthäus-Hahn-Schule de Nürtingen, es una iniciativa que combina la tradición automovilística con la formación moderna.

Bajo la supervisión de instructores expertos, aprendices de automoción con una cualificación específica en vehículos clásicos y modernos se encargarán de la restauración. El objetivo es garantizar que esta pieza de museo no solo se conserve, sino que también recupere su funcionalidad original.

El camión, considerado un hito técnico y una de las exposiciones más populares en la sede de Daimler Truck, ha sido fabricado de manera artesanal y se encuentra en un estado de conservación notable. Sin embargo, para que pueda volver a ser exhibido en movimiento, requiere una revisión exhaustiva de sus componentes. El proyecto en la escuela de Nürtingen busca mantener la autenticidad del vehículo mientras se le devuelven sus capacidades operativas.

Se espera que la réplica regrese a su ubicación habitual en Leinfelden-Echterdingen a finales de agosto, a tiempo para su exhibición en el evento Spitzkraut Classics en otoño de 2025. En esta ocasión, los visitantes no solo podrán admirarlo, sino que también tendrán la oportunidad de verlo en acción, reviviendo un fragmento crucial de la historia tecnológica.

Este proceso de remanufactura destaca el compromiso de Mercedes-Benz con la preservación de su legado, al mismo tiempo que fomenta la formación de las nuevas generaciones de mecánicos en el manejo de vehículos históricos.