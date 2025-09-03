BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accidente captado por las cámaras de la DGT F. P.

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:46

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto de 2025, lo que representa un descenso de 15 víctimas mortales respecto al mismo periodo del año pasado y una reducción del 6%.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance provisional de la siniestralidad vial.

El descenso en la cifra de fallecidos se produce en un contexto de aumento de la movilidad sin precedentes.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los desplazamientos de largo recorrido aumentaron un 2,77% en comparación con 2024, superando los 100 millones de movimientos en los dos meses de verano. Además de las víctimas mortales, otras 949 personas resultaron heridas de gravedad en las carreteras.

Para el ministro, la reducción de la mortalidad en un periodo de tanto movimiento es «un dato esperanzador». No obstante, Grande-Marlaska ha matizado que, en materia de seguridad vial, «nunca hay que bajar la guardia», ya que durante el periodo estival, una media de 3,7 personas perdieron la vida cada día en las vías españolas.

Por ello, ha instado a mantener «todas las precauciones» y ha reafirmado el compromiso de su departamento en políticas que permitan consolidar estas tendencias a la baja de la siniestralidad vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja
  2. 2 La farmacia de un pueblo de Burgos que celebra con una exposición sus 300 años de historia
  3. 3 Piden 20 años de cárcel para dos hombres en Burgos por retener y agredir a otro al creer que les había robado la marihuana
  4. 4 Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos
  5. 5 Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos
  6. 6 El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras
  7. 7 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  8. 8 El pueblo de Burgos que revive su folclore y raíces gracias a un gran mural
  9. 9 Así queda la plantilla del Burgos CF al cierre de mercado
  10. 10 Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes