Qué vehículos deben llevar luz V-16 obligatoria

Las balizas conectadas que sustituyen a los triángulos de emergencia serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026, pero la medida no incluye a todos los tipos de vehículos.

Quedan menos de 9 meses para que los vehículos matriculados en España tengan que portar una luz V-16 para, en caso de incidente en la vía, hacerse visible a los demás usuarios, pero algunos conductores tienen dudas sobre esta medida. Una de las principales interrogantes es en torno a qué vehículos estarán obligados a tener una baliza de emergencia y cuáles no.

Por ejemplo, aunque las motos no estarán obligadas a tenerlas, sí que es recomendable, y hay un tipo de vehículo que desde ya está obligado a llevar estas luces de emergencia.

Según aclaran desde Netun Solutions, comercializadora de dispositivos como Help Flash, explican quiénes deberán comprar estos dispositivos y por qué.

La obligatoriedad de las luces V-16 está contenida en el Real Decreto 159/2021 del 16 de marzo de 2021 por el que se regulan los servicios de auxiliares en las vías públicas. En su disposición final segunda se modifica la señal V-16 del anexo XI del Reglamento General de Vehículos, consistente en un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro.

Todo esto con el objetivo de reducir la cifra de atropellos que se producen cuando, tras un incidente en carretera, el conductor debe caminar por el arcén para colocar el triángulo de seguridad. La luz V-16 conectada permite que al conductor del vehículo paralizado se haga visible a los demás usuarios de la vía no sólo de forma física sino también virtual sin correr riesgos innecesarios.

Sin embargo, se trata de una normativa que sólo se aplica para turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías. Serán solo estos los que estarán obligados a llevar los dispositivos a partir del 1 de enero de 2026.

Motocicletas

Los vehículos de dos ruedas no estarán obligados a llevar las luces V-16 conectadas el año que viene, pese a las ventajas que tiene contar con una de ellas. Debido a su gran tamaño, los triángulos de pre señalización no han sido una opción para los vehículos sin habitáculo; un hecho que cambia en el caso de la V-16, ya que su diseño compacto y su reducido peso permite llevarla en cualquier tipo de transporte. Además, representa un accesorio clave para mejorar la seguridad de los automovilistas, uno de los usuarios vulnerables de las vías con mayor riesgo de sufrir un accidente.

«El hacerse visible a los demás usuarios de la vía tanto de forma física como virtual es especialmente clave para los automovilistas, ya que en caso de incidente en la carretera no disponen de un habitáculo en el cual resguardarse. Por eso, lo recomendable es que los conductores de todo tipo de vehículos dispongan de esta señal de emergencia V-16 conectada», ha asegurado Alejandro González, CMO de Netun Solutions.

Autocaravanas

De acuerdo con la Instrucción PROT 2023/14 de la Dirección General de Tráfico del 11 de julio de 2023, la luz V-16 es uno de «los accesorios, repuestos y herramientas que con carácter obligatorio han de llevar las autocaravanas». Esto quiere decir que, a diferencia de los demás vehículos que hasta el 1 de enero de 2026 pueden elegir usar el triángulo de seguridad o la luz V-16, en las autocaravanas ya es obligatorio usar las balizas.

La norma especifica, que «existe en el mercado señales V-16 con base imantada que facilitan su colocación en superficies metálicas no horizontales de vehículos cuya altura no permite su colocación sobre el techo, garantizando así su máxima visibilidad. También hay señales acoplables mediante sistema de ventosa o similares, aptos para la colocación de la señal, en superficies no metálicas».