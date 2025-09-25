La seguridad vial, el talón de Aquiles para comprar moto

Noelia Soage Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

El 43% de los españoles planea comprar una moto en los próximos 12 meses, dos puntos más que en 2024, pero, a pesar de que el presupuesto medio destinado ha disminuido respecto al mismo año –el presupuesto medio destinado a la moto nueva baja 500 euros: de 12.423 euros en 2024 a 11.060 en 2025, y en ocasión también desciende de 4.763 euros a 4.668–, el problema es la seguridad.

Según el Estudio de Movilidad en Moto 2025, de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), el 46% encuestado considera que la maniobra más peligrosa es aproximarse a un cruce, cifra muy similar a 2024 (47%), seguida del adelantamiento (31%) y trazar una curva (23%). La percepción de inseguridad sigue centrada en los otros vehículos (49% frente al 47% de 2024), mientras que la valoración de las infraestructuras se desploma. Solo un 15% aprueba el estado del asfalto y un 91% considera que persiste el problema de los guardarraíles. Asimismo, el 80% percibe un exceso de obstáculos en las calles.

Y eso que el 71% estaría dispuesto a realizar un curso post carnet para mejorar su técnica de conducción, aunque solo el 24% conoce la oferta en su lugar de residencia. Apuntar que el 72% está familiarizado con los ARAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción de Motocicletas), frente al 77% de 2024. Sin embargo, un 73% los considera importantes a la hora de comprar moto, un dato estable.

En cuanto al equipamiento, el 82% conoce el airbag para motoristas, pero no lo posee: el alto coste (66%) sigue siendo la principal barrera. El 67% considera que su uso debería ser voluntario y la predisposición media a pagar por él se mantiene estable en 235 euros (237 euros en 2024).

No obstante, uno de los factores más interesantes para adquirir una moto es la faceta más lúdica de la moto. Por ejemplo, casi dos tercios (64%) practican mototurismo: la mayoría (68%) lo hace en rutas nacionales, y un 28% combina destinos dentro y fuera del país. El presupuesto medio destinado a mototurismo asciende a 170 euros diarios por viaje, prácticamente igual al del año anterior (168 euros). También un 41% ha participado en algún evento motero en el último año.

En promedio, los motoristas recorren 5.876 km al año, una ligera caída frente a los 5.958 km de 2024. La duración media de los trayectos es de 40 minutos, casi idéntica al año anterior (41 minutos), con una distancia media de 16 km. La renovación del parque es otro de los puntos clave: siete de cada diez motoristas (71%) prevén vender su moto actual, con una antigüedad media de 8,8 años.

No hay ayudas

Este estudio también ha dejado en evidencia que las políticas de impulso a la movilidad eléctrica siguen sin arraigar. Solo un 23% conoce los planes de ayuda para la compra de una moto eléctrica, frente al 24% de 2024 principalmente a través de medios online (45%) y medios de comunicación tradicionales (32%). Apenas un 6% ha solicitado estas subvenciones, dos puntos más que el año anterior. Además, solo uno de cada tres considera que la tramitación para acceder a esas ayudas ha sido sencilla.

Entre los que no conocen los planes de ayuda, seis de cada diez (63%) aseguran que aunque no los conocen, estas ayudas no influyen en su decisión de compra porque no tienen interés en adquirir un modelo eléctrico. Sin embargo, un 58% afirma que un incentivo específico a la compra de una moto nueva o una de menos de 5 años sí le ayudaría a dar el paso. Un 35% señala que una ayuda eficaz para el achatarramiento de su moto, facilitaría desprenderse de ella.