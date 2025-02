Un consejero de Ayuso a una diputada de Más Madrid: «No me pongas morritos que me descentro»

"No me pongas morritos que me descentro".



Ser mujer y política no debería significar aguantar comentarios machistas como el que hoy me ha dirigido el consejero de Vivienda de Ayuso.



Su disculpa ("si se ha sentido ofendida") demuestra que no entiende la gravedad de sus palabras pic.twitter.com/HwSgsDxpk1