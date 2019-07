Directo | El Gobierno rechaza la última propuesta de Podemos: «Es más de lo mismo»

Isaac Asenjo

"Me chirría que se califiquen de constitucionalistas, como queriendo separar. Artículo 47. Artículo 128. Artículo 50. Artículos hermosos, sociales y manidos que hemos leído. En cambio el artículo 155 se lo saben de memoria. Igual no hay tanto constitucionalista, sino mucho hipócrita. Le voy a ser claro para romper ese mantra de que no reconocemos a esa otra parte de Cataluña: ni se puede imponer una república, ni se puede imponer una autonomía con el 50% de la población en contra, respectivamente. Así que estamos, nos guste más o nos guste menos, condenados a entendernos. Condenados. Dejemos de regalar discursos para la hemeroteca y entregar este conflicto a nuestros hijos".