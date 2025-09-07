Feijóo pasa a la ofensiva contra Montero por la quita de deuda y por seguir en el Gobierno siendo candidata a la Junta El líder del PP le echa en cara que sea candidata en Andalucía y continúe como ministra de Hacienda «manteniendo la llave de la caja»

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido pasar a la ofensiva con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y desplegará varias líneas de ataque contra ella: el «engaño» con la quita de la deuda, el «incumplimiento» esta legislatura de la obligación de presentar Presupuestos, la «corrupción» que afecta al PSOE y al Gobierno, y su intención de seguir compaginando su cargo en el Ejecutivo con el de candidata a la Junta de Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

De hecho, el propio presidente del PP se ha mostrado muy crítico con Montero por compatibilizar esos cargos, una tesis que intensificarán en las próximas semanas, coincidiendo con la precampaña andaluza. Las elecciones autonómicas están previstas a más tardar en junio de 2026 y 'Génova' se volcará de lleno en apoyo al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Según Feijóo, Montero no puede ser candidata y a su vez ministra de Hacienda, «manteniendo la llave de la caja» y con la «tensión» abierta con la financiación singular para Cataluña. «Yo creo que los andaluces van a tomar muy buena nota de este asunto y esto no se olvida. No se olvida que una persona candidata a la Presidencia de una CCAA quiera discriminar a los ciudadanos de esa comunidad en beneficio de los ciudadanos de otra comunidad por disciplina de partido», aseguró en agosto en una entrevista con Europa Press.

Sin embargo, la vicepresidenta sostiene que puede compaginar sus cargos con sus responsabilidades al frente del PSOE andaluz mientras no estén convocadas las autonómicas. «Dejaré el Gobierno para dedicarme en cuerpo y alma a Andalucía cuando se acerque la fecha electoral», afirmó hace dos meses en El Correo de Andalucía.

«Oposición sin cuartel contra Sánchez»

En este nuevo arranque del curso político, Feijóo no está dispuesto a dar tregua a Pedro Sánchez y a sus ministros, dentro de su estrategia de «oposición sin cuartel» contra el jefe del Ejecutivo que diseñó este lunes con la cúpula del PP en una larga jornada de trabajo en Aranjuez a puerta cerrada.

Y en esa línea de «mano dura» contra el Gobierno, 'Génova' desplegará su artillería contra la vicepresidenta Montero, ya que la consideran la «colaboradora necesaria» para ejecutar el «saqueo» a los españoles para «comprar apoyos del separatismo», según fuentes de la cúpula del PP.

«La quita de la deuda es un pago más que hace Sánchez al independentismo para continuar en el poder», recalcan con insistencia desde 'Génova', donde acusan a Montero de avalar la «humillación» de que la deuda de la Generalitat la «paguen todos los españoles».

Tres años incumpliendo su obligación de presentar el PGE

En 'Génova' advierten de que no funcionará el argumentario del Gobierno de que esa condonación de deuda es una medida que beneficia a las CCAA, en especial Andalucía, porque podrá dedicarse ese ahorro a políticas sociales. «¿Ve posible convencer de que esto lo ha hecho por Andalucía? ¿A qué andaluz va a convencer?», asegura a Europa Press una persona del equipo de Feijóo, que añade con ironía: «Que Montero use como cartel electoral una foto con Junqueras negociando».

Además, el PP recordará que la ministra de Hacienda «lleva tres años incumpliendo su obligación» de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Aunque Sánchez aspira a aprobar unas nuevas cuentas públicas --está gobernando con las de 2023, prorrogadas en los dos últimos años--, los 'populares' dudan de que pueda armar una mayoría parlamentaria para sacarlas adelante en el Congreso.

Las sospechas de corrupción que han afectado a miembros de su Ministerio también será otro flanco de ataque contra Montero por parte del PP. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, aseguró esta semana que controla la SEPI a través de la cual «se rescató a Air Europa y enchufaron a las sobrinas del exministro de Transportes José Luis Ábalos».

Primer ring

La ofensiva del PP contra Montero se verá esta misma semana en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, el primero del nuevo curso político tras el parón estival. El Grupo Popular ha registrado varias preguntas dirigidas hacia ella.

«¿Como vicepresidenta cree que su Gobierno está legitimado para combatir la corrupción?», le preguntará la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso el miércoles. Después seguirá el turno del vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, con la siguiente cuestión: «¿Quién paga la deuda?».

También Vox forzará la próxima semana una votación en el Pleno del Congreso para instar a Sánchez a destituir a Montero por las «gravísimas sospechas» de corrupción que recaen sobre su Ministerio. Entre otras cosas, hacen referencia a la dimisión del presidente del Tribunal Económico Administrativo, José Antonio Marco Sanjuán, tras ser acusado de haber archivado asuntos a cambio de sobornos.

La sesión de control de este miércoles --que el PP centrará también en el ministro Félix Bolaños-- coincide con el día en que Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, está citada a declarar como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado.

Montero y el PSOE andaluz, en modo electoral

Entretanto, Montero y el PSOE andaluz ya están en modo electoral. Por lo pronto, el próximo 14 de septiembre estará arropada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en un acto de inicio del curso político en Málaga.

En el PP nacional están convencidos de que los andaluces votarán de nuevo al PP de Moreno porque «quieren continuar por el camino de la buena gestión, la decencia, el crecimiento y el gobierno para todos». «Los andaluces están comprobando que sin el yugo del socialismo, todo es posible», afirmó Tellado hace unos días.

El PP ya pidió en marzo la dimisión de Montero por sus declaraciones cuestionando la sentencia del Tribunal Superior (TSJ) de Cataluña que absolvía al exjugador del FC Barcelona Dani Alves del delito de agresión sexual. «No está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo», dijo entonces Feijóo.