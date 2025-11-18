BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El presidente del Senado, Pedro Rollán.
El presidente del Senado, Pedro Rollán. Efe

Un micrófono abierto capta al presidente Senado quejándose de sus señorías: «Les importa tres pollas en vinagre»

Tan solo hace dos semanas, un senador del PP fue pillado vapeando detrás de la ministra de Sanidad

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes porque sus señorías no le hacían caso cuando estaba pidiendo que tomaran asiento: «Les importa tres pollas en vinagre».

Ha sucedido minutos antes de las 16.00 horas de este martes, cuando el presidente del Senado ha llamado a los senadores en varias ocasiones a tomar asiento para iniciar la sesión plenaria que se celebra durante la jornada de este 18 de noviembre.

Mientras tanto, el micrófono abierto ha captado a Pedro Rollán quejándose de que sus señorías no le estaban prestando el caso que quería: «Les importa tres pollas en vinagre». Tan solo hace dos semanas que el senador del Partido Popular, Javier Arenas, fue pillado mientras vapeaba en su escaño detrás de la ministra de Sanidad, Mónica García.

