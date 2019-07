Sánchez vuelve a pedir un reunión a Iglesias pero no cede a la coalición Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la ronda de negociaciones. / AFP El presidente del Gobierno en funciones apela al escenario que se abrirá tras la sentencia del procés para cuestionar si Podemos estaría dispuesto a apoyar el 155 PAULA DE LAS HERAS Madrid Jueves, 11 julio 2019, 11:07

Pedro Sánchez tiene intención de volver a llamar este jueves a Pablo Iglesias para solicitarle un nuevo encuentro, pero nada ha cambiado en su planteamiento. El presidente del Gobierno en funciones no está dispuesto a ceder a la entrada de Unidas Podemos en su eventual Consejo de Ministros. Argumenta que su objetivo no es solo superar la investidura sino formar un Gobierno que «garantice la estabilidad durante toda la legislatura». Y eso, según ha insistido, no sería posible con la formación de izquierdas.

El líder del PSOE ha vuelto a poner las discrepancias sobre la crisis catalana como el elemento más relevante para no aceptar un Ejecutivo de coalición como el que reclama Iglesias a cambio del apoyo sustancial, pero no suficiente, de sus 42 diputados a la investidura. En una entrevista en 'Los desayunos' de TVE, Sánchez ha apelado incluso a la posibilidad de que, tras la sentencia del 'procés', que podría llegar en octubre, el secesionismo vuelva a un escenario de confrontación y desobediencia y haya que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución. «¿Unidas Podemos va a apoyar al Gobierno en (esa) situación hipotética, que yo no deseo?», ha planeado.

«Un Gobierno son las políticas sociales -ha insistido-, muy importantes para un político de izquierdas como yo, pero también cuestiones de Estado. Y hay discrepancias de fondo en cuanto al diagnóstico y las soluciones para la crisis de convivencia de Cataluña». Podemos estuvo en contra de la intervención de la comunidad autónoma en 2017 e incluso llegó a recurrirla al Tribunal Constitucional, que recientemente ha avalado la actuación del Gobierno de Rajoy, pero también se ha comprometido a ser «leal» a la posición que mantenga el Ejecutivo si forma parte de él. Los socialistas, sin embargo, no se fían.

El líder de los socialistas, de hecho, ha vuelto una y otra vez sobre ese asunto y ha justificado que su oferta de que Podemos se integre en segundos niveles de la Administración o de que proponga independientes es la más lógica. «No es un calendario que hayamos impuesto nosotros -ha dicho en alusión, de nuevo, a lo que pueda ocurrir tras la sentencia -. Nos viene por una realidad que hemos heredado por la irresponsabilidad de los líderes independentistas, también del PP, y tenemos que gestionarla. Pero esa realidad exige una cohesión interna absoluta».

Abstención «negociada»

Es el mismo argumento con el que demanda la abstención del PP y Ciudadanos, para no depender de esas fuerzas que, según sus temores, pueden volver a intentar poner en jaque al Estado. Sánchez ha asegurado hoy, además, que está dispuesto a «negociar» esa abstención -hasta ahora el PSOE siempre decía que lo que ofrecían a cambio era que la legislatura echara a andar- y que así se lo ha trasladado a Pablo Casado y a Albert Rivera.

El presidente del Gobierno en funciones, que dimitió de su cargo como secretario general en 2016 precisamente para no verse obligado a abstenerse en la investidura de Rajoy, ha alegado que el «contexto» de entonces era otro porque en 2016 el proyecto político del PP estaba «agotado» por su gestión de la crisis económica y la corrupción. En cambio, ahora, ha alegado, «se está abriendo un nuevo ciclo político«. También ha asegurado que no conocía de antemano la carta que ayer dirigieron a los populares los 66 diputados de su formación que sí se abstuvieron hace tres años, y entre los que se encuentran muchos dirigentes purgados por su oposición a los planteamientos que entonces defendía Sánchez, para pedir reciprocidad. Pero ha asegurado que la «agradece».

El líder de los socialistas se ha desligado así de una iniciativa que ha suscitado cierto malestar interno entre algunos de sus fieles. Pero lo cierto es que la misiva también está firmada por su vicesecretaria general, Adriana Lastra, (que defendía el 'no es no' y al abstenerse dijo que lo hacía «por imperativo») o su secretario de Organización, José Luis Ábalos. Y, además, fue remitida a los medios por el gabinete de comunicación del partido, el cauce más oficial.