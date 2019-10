Torra se compromete a ejercer la autodeterminación y validar la independencia esta legislatura Afirma que habrá que «investigar a fondo» quién está tras los disturbios AGENCIAS Barcelona Jueves, 17 octubre 2019, 11:02

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha comprometido este jueves a que en la actual legislatura se «acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación» de Cataluña y validar la independencia.

Lo ha anunciado en su comparecencia durante el pleno extraordinario del Parlament como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, y ha llamado a los partidos y entidades a trabajar para «concretar las vías para ejercer el derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible».

«Todos tenemos que hacer este esfuerzo y asumir este compromiso. Esta legislatura, si todos lo hacemos posible, tenemos que poder finalizarla validando la independencia», ha concluido.

Por otra parte, Torra ha afirmado que el movimiento independentista rechaza la sentencia y que, quienes quieren salir a la calle a manifestarlo, lo hacen con serenidad, y ha criticado los disturbios de las últimas protestas: «Si hay provocadores y agitadores que quieren cambiar el rumbo de las movilizaciones políticas hay que apartarlos. Habrá que investigar a fondo para saber quién hay detrás de estos incidentes».

Durante la comparecencia , ha advertido al resto de grupos de la cámara que «nadie intente mezclar cosas, que nadie intente criminalizar la desobediencia civil, porque no es violenta, sino el camino legítimo para conseguir los objetivos». Ha llamado a «la calma, a la serenidad y al civismo» y ha asegurado que el independentismo no reconoce la violencia y la ha rechazado siempre porque no les representa.