Centro Autorizado de Danza Hélade: 40 años de pasión por la danza

Bienvenidos al Centro Autorizado de Danza Hélade. Pasión por la danza que ha sabido crecer y transformarse sin perder su esencia: enseñar, crear y compartir el movimiento. La palabra Hélade evoca el origen y el lugar donde los antiguos griegos practicaban las artes; ese legado inspira una metodología que combina tradición y novedad para responder a la demanda contemporánea del mundo de la danza.

La trayectoria del Centro Autorizado de Danza Hélade se caracteriza por una formación variada, profesional y acorde a las exigencias del sector. Centro autorizado de danza desde 1997, lo que garantiza un marco de calidad y reconocimiento oficial para los estudios y titulaciones que imparten. Además, son sede del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York (CIDANZ Producciones), y albergamos la Joven Compañía de Danza de Castilla y León, así como el Congreso de Baile Burgosalsón. Estas iniciativas convierten a Hélade en un polo de creación, intercambio y visibilidad para bailarines de todas las edades.

Las instalaciones refuerzan su compromiso con el aprendizaje de alto rendimiento. Cuentan con más de 600 metros dedicados a la danza, distribuidos en cuatro aulas totalmente equipadas, vestuarios, salón de actos, sala de música, oficina y tienda. Un entorno que favorece la práctica, la seguridad y la comodidad de alumnos y docentes.

En Hélade ofrecen una oferta académica amplia y actualizada. Su propuesta en Danza y Baile abarca estudios oficiales y formación privada profesional, con énfasis en ballet, danza contemporánea y contact improvisation. También exploran estilos que responden a las tendencias actuales, como Hip Hop, heels, commercial dance y ritmos latinos. Y para ampliar horizontes, han incorporado modalidades de moda y demanda reciente, como pole dance, bungee dance y yoga aéreo.

Además, en el Centro Hélade apuestan por la accesibilidad y la motivación de sus estudiantes. Por eso mantienen dos clases de prueba sin compromiso y ofrecen descuentos en la segunda actividad y en las sucesivas, para que cada persona pueda explorar sin presión su camino en la danza.

La oferta formativa se enriquece con una visión profesional: la posibilidad de cursar estudios oficiales de danza y recibir una formación integral que combine técnica, interpretación y creatividad. Su equipo docente está compuesto por profesionales con experiencia en escena, coreografía y docencia, comprometidos con guiar a cada alumno en su crecimiento artístico y personal.

DANZA HELADÉ Web: www.helade.es

Dirección: Plza Pedro Maldonado, s/n, 09006 Burgos

Teléfono: 947 21 65 22

Instagram: @centrodedanzahelade

Si buscas información adicional, en la web y redes de Hélade encontrarás detalles sobre horarios, cursos,grados y oportunidades de participación en proyectos y espectáculos. Como centro autorizado, mantenen un diálogo abierto con estudiantes, familias y profesionales para adaptar la oferta a las demandas del panorama de la danza y a las metas individuales de cada persona.

Hélade es un espacio donde la pasión por la danza se traduce en aprendizaje sólido, innovación y oportunidades de desarrollo. Un lugar donde moverse, crear y compartir es parte de una experiencia que se forja día a día desde 1982 y que continúa evolucionando para acompañar a bailarines en cada paso de su trayectoria.

