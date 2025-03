BURGOSconecta Burgos Viernes, 14 de marzo 2025, 09:37 Compartir

¿Eres varón, mayor de 45 años? , ¿Tienes síntomas urinarios? , ¿Eres familiar de una persona con cáncer de próstata? Si cumples alguno/os de estos criterios te interesa lo que te vamos a contar.

La próstata es una glándula del tamaño de una nuez ubicada en la pelvis masculina, juega un papel crucial en la reproducción y la salud urinaria de los hombres. Su función principal es la producción de un líquido que forma parte del semen y ayuda a la movilidad de los espermatozoides. Sin embargo, esta glándula también es susceptible a diversas enfermedades, y entre las más graves se encuentra el cáncer de próstata. La detección temprana de problemas prostáticos es esencial para evitar complicaciones graves y garantizar un tratamiento efectivo. Por eso, realizar revisiones periódicas de la próstata en un centro con garantías, es fundamental para mantener su buen funcionamiento y prevenir patologías que puedan afectar la calidad de vida.

¿Por qué debemos revisar la próstata?

La próstata puede verse afectada por diversas condiciones. La más temida es el cáncer de próstata, uno de los más comunes en hombres. Se estima que hasta un 12% de los varones lo sufrirán a lo largo de su vida. Afortunadamente, cuando se detecta a tiempo, el cáncer de próstata tiene una de las tasas de curación más altas entre los cánceres. De ahí la importancia de las revisiones periódicas: permiten detectar anomalías en la próstata en etapas tempranas, lo que mejora las probabilidades de tratamiento exitoso y menos invasivo.

Además del cáncer, existen otras afecciones que pueden afectar a la próstata, como la prostatitis (inflamación) y la hiperplasia prostática benigna (aumento del tamaño de la glándula). Ambas son condiciones no malignas, pero que pueden ocasionar síntomas molestos como dificultad para orinar o dolor. Desde Avicena Centro, sus urólogos nos informan que un chequeo regular en su Consulta de Alta Resolución en Salud Prostática permite diagnosticar estas patologías a tiempo, lo que facilita su tratamiento y evita complicaciones más graves en el futuro.

Ventajas de realizar chequeos periódicos de la próstata

Realizar una revisión periódica de la próstata ofrece múltiples beneficios para la salud de los hombres. Las principales ventajas incluyen:

Detección temprana del cáncer de próstata: Un chequeo regular permite identificar cualquier anomalía en la próstata antes de que se convierta en un problema serio. Detectar el cáncer de próstata en sus primeras etapas aumenta considerablemente las probabilidades de un tratamiento menos invasivo y con mejores resultados.

Diagnóstico y tratamiento de otras afecciones: Aparte del cáncer, las revisiones permiten detectar otras condiciones prostáticas como la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna. Estas enfermedades, aunque no son malignas, pueden afectar la calidad de vida de los pacientes. Un control preventivo facilita su diagnóstico y tratamiento temprano, evitando complicaciones a largo plazo.

Mayor tranquilidad y conocimiento: Acudir a Avicena Centro donde el Dr. José María Adot Zurbano y Dr. José Manuel Hernández García, urólogos del Centro, con una larga trayectoria y experiencia, realizan estas revisiones y cuentan con los medios más avanzados para detección de estas patologías, otorgando a los hombres la tranquilidad de saber que su salud prostática está bajo control.

¿Cuándo debemos hacernos un control?

Se recomienda que los hombres a partir de los 45 años (50 si careces de antecedentes familiares) se realicen un chequeo inicial de la próstata, incluso si no presentan síntomas. La frecuencia de los chequeos posteriores se ajustará según el historial familiar de cáncer de próstata y los resultados obtenidos en la primera revisión. Es importante destacar que las revisiones no deben limitarse solo a quienes tienen síntomas, ya que muchas enfermedades prostáticas, incluido el cáncer, pueden no presentar signos evidentes en sus etapas iniciales.

Las pruebas que incluyen los chequeos prostáticos

La revisión en Avicena de la próstata incluye, además de la consulta propiamente, algunas pruebas:

Prueba del antígeno prostático específico (PSA): Esta es una prueba de sangre que mide los niveles de una proteína producida por la próstata. Un nivel elevado de PSA puede indicar la presencia de cáncer de próstata, pero no es concluyente por sí sola, por lo que se requieren pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico.

Exploración física.

Ecografía.

Flujometría.

AVICENA CENTRO Web: www.avicenacentro.com

Dirección: C/ Federico Martínez Varea, 29 bajo lateral (09006) Burgos

Teléfonos: 947 265 301 / 650 69 32 23

Email: avicena.centrodeconsultas@gmail.com

Sin duda, las revisiones preventivas son altamente importantes, en este caso para los hombres, acude a Avicena Centro, pide que se te realice un chequeo en su consulta de Alta resolución con el Doctor Adot o con el Doctor Hernández y sin perder mucho tiempo tendrás tu revisión hecha, prácticamente en el día.

