La joya del desayuno en Burgos: Cafetería del Fórum de la Evolución Humana

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:31 Compartir

En pleno corazón de Burgos, junto a uno de los centros culturales más emblemáticos de Castilla y León, se alza un espacio que combina elegancia, sabor y vistas inigualables: la Cafetería del Fórum de la Evolución Humana. Perteneciente al reconocido Grupo Los Braseros, esta espectacular cafetería se ha convertido en un lugar imprescindible tanto para burgaleses como para turistas que buscan disfrutar de un desayuno con encanto o de un café con perspectiva.

Ampliar

Ubicada en un enclave privilegiado, ofrece una panorámica única del casco histórico, con la majestuosa Catedral de Burgos como telón de fondo. Desde su amplia terraza exterior o a través de su impresionante cristalera interior, los clientes pueden contemplar el bullicio del centro de la ciudad mientras disfrutan de una experiencia tranquila y acogedora.

Mucho más que un café

La Cafetería del Fórum no es solo un lugar bonito; es un espacio diseñado para sentirse como en casa, un lugar tranquilo, espacioso y muy cómodo. El local destaca por su amplitud y luminosidad, lo que lo convierte en un lugar ideal tanto para desayunar como para pasar un rato de trabajo con el portátil. Su ambiente tranquilo y su decoración elegante aportan un aire moderno sin perder la calidez de un lugar cercano.

Con una impresionante terraza donde tomar algo tranquilamente y observar el movimiento de la cuidad o nuestra preciosa catedral, es realmente un sitio encantador en un emplazamiento privilegiado.

Ampliar

La variedad de pinchos elaborados con ingredientes frescos y de calidad es uno de sus mayores reclamos. Y, por supuesto, hay un nombre propio que destaca en sus desayunos: la tarta de queso casera, una auténtica delicia que no puedes dejar de probar.

Un espacio pensado para todos

Uno de los grandes aciertos de la Cafetería del Fórum es su apuesta por las familias. Mientras los adultos disfrutan de un desayuno completo o un café con vistas, los más pequeños pueden divertirse en el hinchable infantil que se instala dentro del propio local. Esta propuesta convierte el espacio en un lugar ideal para planes familiares sin renunciar a la comodidad ni al disfrute.

Destacamos el personal, atento y profesional, con un trato amable y cercano, cada visita se convierte en un momento especial. No es de extrañar que muchos clientes repitan todos los días como lugar imprescindible para afrontar la mañana con un completo desayuno o hacer una pausa en mitad de la jornada para tomar un pincho o un café.

Parada ineludible en tu visita a Burgos

Si quieres empezar el día con energía, hacer una pausa mientras paseas por el centro o teletrabajar, encontrarás aquí un entorno inspirador, la Cafetería del Fórum de la Evolución Humana es un lugar que hay que disfrutar. Elegancia, comodidad, buen café y buenos pinchos y por su puesto las mejores vistas de Burgos te esperan en esta joya del Grupo Los Braseros.

Cafetería del Fórum de la Evolución Humana Dirección Paseo Sierra de Atapuerca s/n. Burgos. 09002. Burgos

Instagram @forumevolucion

Porque disfrutar del presente también es sentarse a saborear el momento… con una buena tarta de queso o un pincho y la ciudad a tus pies.