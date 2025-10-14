The Red Castle School cumple 15 años Academia pionera en resultados, con un método comunicativo que acompaña a los alumnos desde los 2 años hasta la certificación internacional del Oxford Test of English

Si estás buscando un sitio donde tus hijos aprendan inglés de verdad, con resultados visibles desde pequeños y sin frustraciones, este nombre seguramente ya te suena: The Red Castle School. Esta academia cumple 15 años siendo referente en Burgos y número uno en resultados. ¿Su secreto? Un enfoque comunicativo que convierte el inglés en una herramienta útil desde el primer día.

Aquí, el inglés no se memoriza: se vive. Desde los 2 años y hasta la adultez, los alumnos aprenden en un entorno dinámico, práctico y motivador. El objetivo no es solo aprobar exámenes, sino entender, hablar y pensar en inglés. Y lo más interesante: según nos cuentan desde la propia academia, muchos de sus alumnos llegan a 5º de primaria con un nivel bilingüe real, algo que para muchos padres es un auténtico sueño cumplido.

The Red Castle School también prepara a adolescentes y adultos para certificar su nivel de forma oficial. ¿Cómo? A través del Oxford Test of English, un examen internacional respaldado por la Universidad de Oxford, del cual la academia es centro examinador oficial.

Este test evalúa las cuatro habilidades clave del idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Lo más llamativo es que no se suspende, ya que el examen simplemente mide tu nivel real, desde un A2 (básico) hasta un C1 (avanzado). Esto le quita mucha presión al alumno y permite que cada uno vea reflejado su progreso con una titulación oficial, independientemente de dónde parta.

En palabras del equipo, «no se trata solo de enseñar inglés, sino de entrenar a los alumnos para enfrentarse al mundo, con confianza, soltura y certificación en mano».

Y lo mejor es que cualquier persona de Burgos puede presentarse al Oxford Test of English en The Red Castle School, aunque no sea alumno habitual. La academia organiza varias sesiones al año, abiertas a todo el que quiera certificar su nivel con garantías y en un entorno profesional.

THE RED CASTLE SCHOOL Web: www.theredcastleschool.com

Direcciones: Calle Averroes, 33, 09006 Burgos Avenida del Cid 23 (Instalaciones Colegio La Salle)

Teléfono: 947 23 20 00

Con un equipo de profesores comprometidos, aulas activas y una metodología que prioriza la comunicación real, The Red Castle School ha demostrado que aprender inglés no tiene por qué ser aburrido ni complicado. La clave está en empezar pronto, tener una buena guía y mantener la motivación viva en cada etapa del proceso.

Este año, celebran sus 15 años de trayectoria con orgullo, mirando atrás y viendo a cientos de alumnos que hoy dominan el idioma y han alcanzado metas personales y académicas gracias a esta formación.

Así que, si aún estás buscando una academia con resultados reales y un enfoque cercano, quizás es hora de pasarte por The Red Castle School.

Porque como ellos mismos dicen:

«Seguimos siendo el castillo donde nacen los bilingües».

