UNED: Plazo de matrícula abierto hasta el 22 de octubre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:00 Compartir

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) continúa siendo un referente clave en la educación universitaria española. Con más de medio siglo de historia, la institución ha sabido evolucionar con los tiempos, adaptándose a las nuevas demandas tecnológicas y sociales para ofrecer una formación accesible, flexible y de calidad. Hoy por hoy, la UNED es la universidad con mayor número de estudiantes matriculados en España y destaca por la amplitud y diversidad de su oferta educativa.

Educación sin barreas

Uno de los pilares fundamentales del modelo UNED es su apuesta por la accesibilidad. Su misión es clara: que cualquier persona interesada en formarse tenga la oportunidad de hacerlo, sin importar dónde viva ni cuáles sean sus circunstancias personales o profesionales. Esta visión inclusiva se refleja en cada uno de sus centros, como el de Burgos, ubicado en la Av. Cantabria s/n (entrada por Eloy García Quevedo, 57), un espacio dotado con infraestructuras modernas y herramientas digitales avanzadas pensadas para facilitar el aprendizaje a distancia y semipresencial.

Flexibilidad

Una de las grandes ventajas que ofrece la UNED es su modelo formativo adaptable. Desde grados universitarios hasta programas de máster, formación permanente o incluso idiomas, el alumnado puede organizar sus estudios sin la obligación de asistir presencialmente a clase. Esta flexibilidad convierte a la UNED en una excelente opción para quienes desean compaginar el aprendizaje con otras responsabilidades laborales o familiares. Su metodología combina recursos online con el apoyo de tutores presenciales, lo que garantiza un seguimiento académico personalizado.

Ampliar

Una oferta académica que se ajusta a ti

Actualmente, la UNED pone a disposición del alumnado 30 grados universitarios sin límite de plazas, grados combinados, 17 microtítulos, más de 80 másteres oficiales y más de 800 programas de formación continua. Esta extensa variedad formativa permite a cada estudiante diseñar su propio itinerario, ajustado a sus intereses, necesidades o metas profesionales.

El plazo de matrícula está abierto hasta el próximo 22 de octubre, lo que supone una excelente oportunidad para comenzar o continuar tus estudios superiores este curso.

Matrícula completamente online

Realizar la matrícula en la UNED es sencillo y totalmente digital. Solo necesitas un usuario y contraseña para acceder al campus virtual, que puedes conseguir a través del Sistema de Obtención del Identificador. Si vienes de otra universidad española, es necesario realizar previamente el trámite de admisión por traslado de expediente o simultaneidad de estudios. Asimismo, para cursar másteres oficiales o doctorados, se requiere realizar la preinscripción correspondiente.

UNED Web: https://www.uned.es/universidad/centros/burgos.html

Teléfono: 947 24 40 05

Email: info@burgos.uned.es

Horarios (secretaría): Lunes a jueves: 10:00 a 12:30 y 16:00 a 19:30 horas y viernes: 10:00 a 12:30 y 16:00 a 18:30 horas.

La universidad dispone de un Centro de Atención al Estudiante (CAE) que te orientará en cada paso del proceso y resolverá cualquier duda. Además, el Centro de Orientación y Empleo (COIE) ofrece herramientas de apoyo a la inserción laboral, mejora de empleabilidad y acompañamiento para iniciativas emprendedoras.

¡Es el momento de dar el paso!

Si estás pensando en retomar tus estudios, mejorar tu perfil profesional o simplemente aprender algo nuevo, la UNED te lo pone fácil. Ya no hay excusas para no avanzar en tu formación: estudia a tu ritmo, desde donde quieras, con la garantía de una institución pública de referencia.

Temas

Publicidad

Matriculaciones

Burgos

UNED