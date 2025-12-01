BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una carretera afectada por la nieve. BC

Activan la alerta por nevadas en Burgos este martes

La Delegación del Gobierno en Castilla y León prevé nevadas en la meseta y la zona de la Sierra de la Demanda durante toda la mañana

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:36

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la alerta por nevadas en buena parte de la provincia de Burgos para este próximo martes, así como en otros territorios de la comunidad autónoma, como Segovia y Ávila.

En el caso de Burgos, la alerta arrancará a las 2 de esta próxima madrugada y, en principio, se extenderá hasta las 12 del mediodía, cuando las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría en el tiempo.

Durante todas esas horas se prevén nevadas tanto en la zona de la Sierra de la Demanda como en la propia meseta central de la provincia. En la primera de las zonas se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve a partir de los 1.200 metros, sin descartar cotas más bajas o acumulaciones superiores.

Por su parte, en la zona de la meseta, el riesgo se concentra en la parte sur, alrededor del eje de la A-1, donde se esperan acumulaciones de hasta 2 centímetros de nieve.

Y todo ello, de madrugada y con temperaturas que en muchos casos no superarán el umbral de los 0 grados, motivos suficientes como para que se active la fase de Alerta en carreteras.

