Vista del Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico, en Burgos.

Alquilan un albergue con bar del Camino de Santiago en Burgos por 121 euros al mes

El Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico recibe ofertas hasta el jueves 30 de octubre

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:47

El Camino de Santiago cruza la provincia de Burgos en su parte central desde el este hasta el oeste. A su paso, atraviesa municipios como Cardeñuela Riopico, que cuenta con un albergue y taberna. Estos negocios rurales se alquilan ahora por 121 euros al mes.

Anteriormente, el albergue y la taberna de este pueblo que dista doce kilómetros de Burgos se habían alquilado por 220 euros mensuales. En octubre de 2024 la cifra se rebajó hasta los 181,50 euros y, ahora, un año más tarde, el precio es aún más económico.

Según el pliego de condiciones del alquiler de este bar y albergue, disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico, estos se pueden gestionar por 121 euros al mes (IVA incluido). Esta cantidad sería, anualmente, de 1.452 euros, según el Consistorio del pueblo de Burgos; sin embargo, esta cuantía puede ser mejorada al alza de 100 en 100 euros.

El albergue y la taberna de Cardeñuela Riopico, un pueblo con 111 habitantes censados, se encuentran en la calle Real, número 28. Ambos negocios se sitúan en un único edificio construido en el año 1979. El bar se ubica en el piso inferior; mientras que el albergue se encuentra en el superior.

Condiciones de alquiler

A la hora de escoger a la próxima persona que gestionará el albergue y la taberna de este pueblo de Burgos, el Ayuntamiento ha establecido varios criterios de adjudicación. El aumento del precio base se valorará con hasta 20 puntos.

Por otro lado, presentar un programa de gestión y recursos personales, así como de actividades a organizar se puntuará con hasta 40 puntos. En este criterio también se incluye la ampliación del horario, que deberá ser, obligatoriamente, de 10:00 a 22:00 horas en invierno y de 9:00 a 23:00 en verano, incluyendo un día semanal de descanso y 15 días de vacaciones en periodo invernal.

El tercer criterio para gestionar el bar y albergue de este pueblo de Burgos consistirá en las posibles mejoras que la persona adjudicataria pretenda realizar en el local. Por otro lado, el Consistorio de Cardeñuela Riopico establece que el precio por pernoctar será de cinco euros. Asimismo, la persona gestora no podrá dormir en el albergue y se le exigirá una fianza definitiva de 2.000 euros.

El albergue y bar de Cardeñuela Riopico se alquilan durante cuatro años, aunque este periodo podrá ampliarse hasta ocho. El plazo para entregar las ofertas y gestionar estos negocios del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Burgos termina el jueves 30 de octubre.

