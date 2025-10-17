Una empresa de Burgos ejecutará por 854.000 euros la comunidad energética que unirá a 20 pueblos de la provincia La compañía adjudicataria instalará 27 sistemas fotovoltaicos en edificios municipales

BURGOSconecta Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 18:36 Comenta Compartir

La Comunidad Energética Local 'Toda Burgos' ha dado un paso decisivo al adjudicar a la empresa burgalesa Abasol el contrato de ejecución de sus instalaciones por un importe de 854.000 euros, con el objetivo de que el proyecto esté plenamente operativo en julio de 2026.

El acuerdo se ha validado durante la asamblea general celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Burgos, en la que también se ha aprobado la financiación íntegra del proyecto por parte de CaixaBank, que adelantará el 100% del coste y lo recuperará a través de las cuotas de participación de los socios y la subvención concedida por el IDAE.

20 municipios burgaleses unidos

La comunidad está integrada por 20 ayuntamientos de la provincia y cuenta con una subvención de 665.750 euros procedente de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del programa CE Implementa. El coste total del proyecto asciende a 1,7 millones de euros.

La empresa adjudicataria instalará 27 sistemas fotovoltaicos en edificios municipales distribuidos por los municipios asociados, con el fin de fomentar el autoconsumo compartido y la independencia energética local.

El alcalde de Villarcayo y presidente de la CEL, Adrián Serna, ha explicado que la campaña de adhesión de socios se iniciará en noviembre y permanecerá abierta hasta marzo de 2026, para que tanto vecinos como empresas puedan sumarse al proyecto.

Energia local y futuro sostenible

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Burgos, busca transformar el consumo energético en la provincia mediante la instalación de placas solares de proximidad.

El presidente cameral, Antonio Méndez Pozo, ha destacado que el proyecto «ha supuesto un avance clave para lograr energía más barata, fortalecer el tejido empresarial y favorecer el asentamiento de población en los pueblos burgaleses».