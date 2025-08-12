BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Instalación fotovoltaica. BC

Dos comunidades energéticas de Burgos reciben 1,14 millones para proyectos innovadores de autoconsumo

Dos iniciativas de comunidades energéticas, una impulsada por 28 ayuntamientos y otra en el polígono de Villalonquéjar, se beneficiarán de las subvenciones del programa RENOINN del MITECO

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 12 de agosto 2025, 20:51

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) concedió 1.141.986,32 euros a dos proyectos de la provincia de Burgos dentro de la convocatoria del programa Renoinn, destinada a impulsar instalaciones de energías renovables innovadoras con sistemas de almacenamiento. La resolución definitiva, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), forma parte de una asignación global de 148,5 millones de euros a 199 iniciativas en toda España, financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En Burgos, el mayor importe corresponde al Proyecto Piloto de Comunidad Energética de Autoconsumo colectivo con almacenamiento, desarrollado por la comunidad energética CEL Toda Burgos e impulsado por 28 ayuntamientos. La iniciativa, que busca fomentar la participación ciudadana en la transición energética, recibirá 665.750 euros.

Comunidad en Villalonquéjar

El segundo beneficiario es la Comunidad Energética Industrial Villalonquéjar Sostenible, que persigue promover la transición energética en el principal polígono industrial de la capital burgalesa. Este proyecto contará con una ayuda de 476.236,32 euros.

Noticias relacionadas

Una empresa de Burgos recibirá 665.500 euros de ayuda para impulsar la economía circular interna

Una empresa de Burgos recibirá 665.500 euros de ayuda para impulsar la economía circular interna

El Ministerio financia con 1,2 millones la instalación de cargadores ultra rápidos en Valdorros

El Ministerio financia con 1,2 millones la instalación de cargadores ultra rápidos en Valdorros

Casi un millón de euros en subvenciones para proyectos innovadores en Burgos

Casi un millón de euros en subvenciones para proyectos innovadores en Burgos

El programa RENOINN financia actuaciones con un alto grado de innovación, capaces de integrar energías renovables en distintos entornos y sectores productivos, incorporando almacenamiento para reforzar la eficiencia y la estabilidad de las redes. Entre las modalidades subvencionadas figuran instalaciones de agrivoltaica, fotovoltaica flotante, integración en infraestructuras, autoconsumo colectivo, incluyendo a consumidores vulnerables, y proyectos de climatización mediante bomba de calor renovable.

En el conjunto del país, las 199 propuestas seleccionadas sumarán 299,6 megavatios de generación, principalmente fotovoltaica, y 351,6 megavatio-hora de capacidad de almacenamiento. Castilla y León es beneficiaria de ayudas para 17 proyectos, concentrados sobre todo en iniciativas de autoconsumo colectivo y en entornos rurales o industriales.

Todas las actuaciones deberán cumplir con el principio de «no causar un daño significativo» al medioambiente, exigido para las inversiones financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

Te puede interesar

