Vista de Espinosa de Cervera, en Burgos. Ayuntamiento de Espinosa de Cervera

El bar y la casa de un pueblo de Burgos que se alquilan por 150 euros al mes

Espinosa de Cervera busca dinamizar su vida cultural y ofrecer un servicio a sus vecinos y visitantes

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:09

En los pueblos pequeños, el único local comercial abierto suele ser el bar. Sin embargo, si este cierra, uno de los puntos de reunión del municipio se apaga. Por ello, para pueblos de la provincia de Burgos como Espinosa de Cervera es esencial mantener este lugar abierto para habitantes y visitantes.

Por esta razón, el Ayuntamiento de este pueblo, que cuenta con 85 habitantes censados, alquila el bar municipal y la vivienda anexa, tal y como señala en un anuncio del Boletín Oficial de la Provincia. Se trata de un edificio de dos plantas ubicado en la calle La Iglesia, número 1. Cada planta tiene 127 metros cuadrados.

El bar y la vivienda de Espinosa de Cervera se alquilan por un periodo de cinco años. Este contrato se podrá prorrogar hasta un máximo de diez años si existe mutuo acuerdo. En cuanto a su precio, el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos ha fijado el alquiler de los dos inmuebles por 150 euros al mes más IVA; es decir, 181,50 euros anuales que pueden ser mejorados al alza.

Criterios de adjudicación

El Ayuntamiento de Espinosa de Cervera, donde se puede obtener el pliego de condiciones completo, ha establecido una serie de criterios de adjudicación para elegir a la persona que gestionará el bar. El precio se valorará con hasta un punto y la aportación del mobiliario hasta dos puntos más.

Estar empadronado en este pueblo de Burgos desde hace más de un año se valorará con tres puntos. Por otro lado, la experiencia podrá otorgar hasta dos puntos y el proyecto de actividades a realizar, otros dos más. El plazo para entregar la documentación y poder alquilar el bar de Espinosa de Cervera termina el miércoles 29 de octubre.

