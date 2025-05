Las cismáticas de Belorado confían a la «justicia divina» sus procesos judiciales

Julio César Rico Burgos Lunes, 5 de mayo 2025, 17:08 Comenta Compartir

El mismo día que empieza el Cónclave en la Capilla Sixtina en Roma, declararán ante la jueza de Briviesca el arzobispo de Burgos y comisario pontificio del convento de Belorado, monseñor Mario Iceta, y cuatro de las exclarisas que interpusieron una denuncia contra el prelado y delegado de la Santa Sede. Unas mujeres cismáticas que «mantienen su confianza y seguridad interior» y se sienten acompañadas «por la justicia divina» como ha declarado el portavoz de las exmonjas, Francisco Canals.

La exabadesa de Santa María Bretonera afirma en un diálogo con Canals que ellas no saben «qué va a pasar». «Lo que tenemos una certeza total es que Él utiliza toda su providencia amorosa para que nosotras lleguemos a una plenitud interior. Por eso, tenemos una paz muy profunda y unos consuelos de Dios importantes».

Afirma el responsable de prensa de las bretoneras que las exmonjas «son optimistas, fuertes y carismáticas». «Nadie las va a detener», anuncia. Y como prueba de ello, durante el último año, las religiosas han emprendido «iniciativas como un restaurante de clausura, un centro canino o un proyecto de chocolates bajo la marca RqueR».

Canals ha asegurado que está previsto que, desde el convento, «se desplace un vehículo con el mayor número de monjas de clausura visto hasta el momento en un acto judicial». Junto a ellas, acudirán sus portavoces, abogados y miembros del equipo jurídico.

Canals ha recordado que el jueves 8 de mayo «se cumplirá un año desde la firma del manifiesto» que dio origen al cisma; un documento «clave» que ha marcado el curso de numerosos acontecimientos.

La segunda fecha más señalada «será el 13 de mayo», cuando se celebrará el juicio «de desahucio por precario». En este proceso se debatirá si las religiosas deben abandonar el convento en lo que Canals ha calificado como «un conflicto inédito entre el Derecho Canónico y el Derecho Civil» lo que lo convierte en un proceso judicial sin precedentes en España.

La división

La exabadesa del convento de Santa María Bretonera, Laura García de Viedma, afronta los hechos que vienen a lo largo de este mes de mayo, cuando se cumple un año del cisma, ha asegurado que «son circunstancias muy fuertes» que les remueven, «donde vives, donde estás», algo que dice lo van «asimilando con el tiempo…/… puede ser que estemos, que no estemos… no sabemos dónde vamos a estar».

Ha apuntado en su conversación con Canales que cuando mira hacia adelante y ve la justicia, cuando «te sientas delante de un juez, entonces es cuando tienes una experiencia de que tu vida está pasando por una serie de tiempos y de personas y de manos que te dejan muy intranquilo», pero siempre «la seguridad interior» de que «vamos en Dios y que el Señor va a preparar lo mejor para nosotras, de alguna manera misteriosa, porque la cruz de Cristo también es el culmen de un camino de Cristo en el mundo».

García de Viedma ha reconocido que «ha sido un quebranto tener que separar la comunidad, nos habíamos juntado aquí el 13 de mayo, estábamos como en una piña y ahora, al no tener medios económicos ni poder subsistir, se nos ha impuesto» la división. La exabadesa lo considera como «un triunfo de la gracia, la verdad, porque no es nada fácil. Podía haber sido una desbandada y sin embargo eso no pasa. Estamos muy unidas», concluía