Cuatro pueblos burgaleses unidos por el senderismo y el patrimonio natural Imagen de los carteles informativos de la ruta de senderismo a su paso por La Gallega. / APM Una ruta de senderismo de casi 50 kilómetros une Rabanera del Pinar, Pinilla de los Barruecos, La Gallega y Mamolar | La cartelería está instaladas y el sendero listo para recibir turistas AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Sábado, 6 julio 2019, 21:00

Más allá de la puesta en valor del patrimonio natural de estos pueblos burgaleses, lo realmente importante de este proyecto es la unión de varias localidades por un mismo objetivo. Así lo ve Francisco Peñas, alcalde de La Gallega, uno de los pueblos implicados en este proyecto.

Pinilla de los Barruecos, Mamolar, La Gallega y Rabanera del Pinar son los cuatro municipios burgaleses de la comarca de La Demanda que han desarrollado un proyecto conjunto. Se trata de la recuperación de caminos y la puesta en valor de estos como ruta de senderismo, con cartelería y miradores, para lograr un itinerario que ya une a los cuatros pueblos.

A falta de algún último detalle, los caminos ya están listos y señalizados, por lo que la ruta ya es transitable. Igualmente, en los cuatro pueblos se ha colocado cartelería con información sobre la localidad, su entorno y su historia acompañada de fotografías. Queda pendiente la elaboración de algún folleto impreso para mayor orientación y para suministrar más conocimiento a los visitantes, pero también a los locales.

Se trata de una ruta de senderismo de casi 50 kilómetros, por lo que no llega a ser un GR (sendero de gran recorrido), se queda en un PR (sendero de pequeño recorrido). El itinerario pasa por estos cuatros pueblos burgaleses a través de caminos ya existentes. En este caso, en los caminos no se ha necesitado mucha intervención más allá de abrir algún tramo cerrado por el que hacía mucho tiempo no pasaba nadie, como explica Francisco Peñas.

A lo largo de la ruta el recorrido ya está señalizado y a la llegada a los pueblos el senderista podrá observar varios carteles informativos y también disfrutar de las vistas de los miradores que hay en cada pueblo. En La Gallega, por ejemplo, hay dos miradores. Como añade Peñas, cada localidad ha elegido los lugares en los que instalar el mirador, con su cartel correspondiente en el que se informa sobre lo que se ve, y también aquellos datos más significativos para que aparezcan en los carteles.

Cartelería ubicada en La Gallega. / APM

Este proyecto para la creación de una ruta de senderismo ha contado con una ayuda de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), entidad de la Diputación de Burgos. El presupuesto total era de 42.400 euros y Sodebur ha otorgado una ayuda de 14.508 euros. Los Ayuntamientos han aportado el resto.

Con esta ruta se quiere poner en valor el patrimonio natural de estos pueblos y dinamizar el territorio gracias al senderismo. Se trata de un sendero de fácil recorrido que circula por paisajes interesantes. Peñas señala que uno de los aspectos más importantes de este proyecto es la unión de los pueblos, «de forma independiente esto no habría podido ser, en este momento, mostrar la unión y el trabajo conjunto de varios pueblos por un bien común es importante y simbólico».

Pinilla de los Barruecos, La Gallega, Mamolar y Rabanera del Pinar ya están preparados para ser descubiertos a través de esta ruta de senderismo.