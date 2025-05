Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 26 de mayo

BURGOSconecta Burgos Lunes, 26 de mayo 2025, 20:25 Comenta Compartir

1 Accidente de tráfico Muere un motorista arandino tras chocar con un camión en Burgos

Un motorista de unos 56 años y vecino de Aranda de Duero ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos. El suceso ocurría pasadas las diez de la mañana, cuando el varón chocaba contra un camión.

2 Viral El nido de cigüeña más famoso de España que esconde Burgos: «Quisimos protegerlo desde el principio»

Dos cigüeñas adultas y varios cigoñinos otean el campo castellano en la provincia de Burgos desde su nido, que son tres, uno encima de otro, hasta componer el nido más viral de la provincia. La torre de Pisa castellana, según el influencer burgalés Carlo Cuñado.

3 Meteorología De un calor sofocante a tormentas fuertes: el tiempo en Burgos según Aemet

La primavera climatológica, que finaliza el sábado 31 de mayo, va a cerrar en Burgos por todo lo alto con temperaturas que superarán los 30 grados en la mayor parte de la provincia. La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología contempla un calor anómalo para esta época del año que dejará paso a tormentas fuertes. Una predicción más propia de los meses de verano que de mayo.

4 Sucesos Detenido un hombre en Burgos tras dar un puñetazo a su pareja

Un hombre ha sido detenido en Burgos tras dar un puñetazo a su pareja en el domicilio en el que convivían. El arrestado es un hombre de mediana edad, investigado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la Violencia de Género.

5 Inversión El pueblo de Burgos que destinará 500.000 euros a instalaciones deportivas y municipales

Un pueblo de Burgos invertirá cerca de medio millón de euros en construir tres instalaciones municipales. Se trata de Huérmeces, cuyo origen se remonta a 1124 y que, actualmente, está declarado como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

A la última Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Infracciones Así pierden los puntos los conductores de Burgos

A pesar de que las penas para las infracciones de tráfico no han dejado de endurecerse en los últimos años la realidad es que la causa más común de pérdida de puntos y sanciones para los conductores de Burgos es saltarse semáforos en rojo junto con el exceso de velocidad. Le sigue el consumo de alcohol, un dato que se repite en otras ciudades de la provincia como Aranda de Duero y Miranda de Ebro, aunque las sanciones en esta última distan mucho de las de la capital ribereña.

7 Nuevo papa El profesor de Burgos amigo del Papa León XIV: «Es un hombre serio, pero sabe gastar bromas y reírse de chistes»

Isaac González es agustino, leonés de cuna, pero burgalés por profesión y devoción. Es amigo personal del nuevo papa León XIV. El jueves 22 -fiesta de santa Rita- recordaba tomando un café al pie de la Catedral de Burgos - «hermana y tan bella como la de León», apunta- que en noviembre de 2024 fue la última vez que estuvo con Robert Prevost, «chalando en Roma». Ese día el comentario que le hizo Isaac a Bob le hizo temblar al nuevo pontífice.

Newsletter

8 Sucesos La pesadilla de Mar con 21 años: descubre que está casada con un desconocido tras robarle el DNI

La noche que a Mar le robaron el bolso, pensó que cogerían el dinero y que lo tirarían en cualquier contenedor de basura. Lo que no podía imaginar, ni en la peor de sus pesadillas, es que acabaría empadronada en una casa que no era la suya, casada con un hombre al que no conocía de nada y con una deuda de 7.200 euros que Hacienda le reclama al creer que fue un matrimonio de conveniencia.

9 Salud 25 años impulsando el adiós al tabaco en Burgos

El tabaquismo es hoy una de las adicciones más arraigadas entre la sociedad, una epidemia silenciosa que, sin embargo, entraña múltiples riesgos para todos aquellos que la padecen. La Unidad de Tabaquismo del Complejo Asistencial Universitario de Burgos lleva 25 años ayudando a decenas de personas a decir adiós al humo y apagar su último cigarro.

10 Sucesos Sacan una culebra venenosa de tres metros del interior del motor de un coche en Valencia

Increíble pero cierto. La Policía Local de Valencia ha tenido que retirar una culebra de tres metros de longitud del interior de un coche de un vecino del Botánico. Los hechos ocurrieron este sábado, cuando a las 16.30 horas, el propietario del vehñiculo tuvo que dar aviso al 092 y en la llamada explicó que tenía una serpiente en su vehículo.

Temas

Las noticias imprescindibles del día