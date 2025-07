Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 25 de julio

BURGOSconecta Burgos Viernes, 25 de julio 2025, 19:56 Comenta Compartir

1 Sucesos Excarcelan a un hombre inconsciente y atrapado en su turismo tras chocar contra un semáforo en Burgos

Un hombre ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de Burgos tras sufrir un accidente en la carretera de Logroño. El suceso ha ocurrido este jueves a las 19:29 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo había chocado contra un semáforo y una farola y que había un varón inconsciente en el interior del vehículo.

2 Al ladrón Los vecinos de un pueblo de Burgos impiden el robo de una furgoneta en mitad de la plaza

La mañana de Espinosa de los Monteros, pueblo del norte de Burgos, en la comarca de Las Merindades, se ha visto sorprendida por un suceso que, además, ha ocurrido en plena plaza de la localidad. Un hombre ha intentado robar, esas parecían sus intenciones, aunque todavía no está claro, una furgoneta de reparto que estaba arrancada en el lugar.

3 El aviso del arzobispo Las monjas cismáticas de Belorado están usando los vehículos sin autorización

El comisario pontificio y arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, ha comunicado a las monjas cismáticas de Belorado que «carecen de autorización» para utilizar cualquiera de los vehículos «que pertenecen o han pertenecido a la comunidad». Según han asegurado las mujeres del Monasterio de Santa María la Bretonera, la razón que esgrime el comisario pontificio es «no poder asumir los riesgos derivados de su utilización».

4 Sucesos Heridas tres personas, una de ellas menor, en dos accidentes múltiples en la A-1, en Burgos

Dos accidentes ocurridos en un intervalo de apenas 50 minutos dejan tres personas heridas en la A-1. El primer suceso ha ocurrido a la altura del Madrigalejo del Monte en sentido Burgos a las 16:03, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión entre cuatro vehículos y solicitando asistencia para tres personas, una de ellas menor de edad.

5 Turismo rural El pueblo de Burgos que ha sido elegido como uno de los más bonitos de España en 2025

Desde los paisajes escarpados de Las Merindades hasta los valles tranquilos de la Ribera del Duero, la provincia de Burgos es tierra de contrastes y de patrimonio. Su mapa está salpicado de pueblos con historia, arquitectura que habla del pasado y una autenticidad que se respira en cada plaza y en cada fiesta popular.

6 Colisión múltiple Herida una mujer en un aparatoso accidente con siete coches implicados en la A-1, en Burgos

Una mujer ha resultado herida en el tercer accidente múltiple ocurrido en la A-1, en Burgos, en apenas 24 horas. El suceso se ha producido a las 10:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión con siete turismos implicados en el kilómetro 204, a la altura de Lerma.

7 Polémica propuesta Un toro de 300 metros en Burgos: el reclamo turístico que propone Vox

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Burgos ha planteado este miércoles al equipo de Gobierno del Partido Popular que estudie la posibilidad de ofrecer suelo municipal a la Academia Española de Tauromaquia para erigir un monumento de 300 metros de altura con forma de toro, que pretende convertirse en un nuevo icono turístico nacional.

8 Líneas de bus Estos son los cambios en los autobuses urbanos de Burgos por el aniversario de la estatua del Cid

Con motivo del acto conmemorativo a la estatua del Cid Campeador, que tendrá lugar el viernes 25 de julio en la plaza Mío Cid de Burgos, el Ayuntamiento ha informado de modificaciones en los recorridos de varias líneas de Autobuses Urbanos. Estas alteraciones estarán activas aproximadamente desde las 19.45 hasta las 21.30 horas.

9 Operación policial Recuperan un patinete, incautan hachís y detienen a un hombre con orden de expulsión en Burgos

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un varón de 51 años de edad que tenía en vigor una orden de expulsión por incumplimiento de la Ley de Extranjería en una intervención iniciada por el robo de un patinete eléctrico que también se saldó con la intervención de sustancias estupefacientes.

10 Exclarisas La Audiencia valida las asociaciones de las monjas cismáticas de Belorado pese a no estar registradas

La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado dos autos en los que asegura que las asociaciones civiles constituidas por las monjas cismáticas de Belorado «pueden existir», aunque no se hayan inscrito en el Registro de Asociaciones.

Lo argumenta explicando que la falta de inscripción no supone que estas asociaciones no existan, «porque la inscripción no es constitutiva».

